Туре Бейгард: Майгуров, Беларусь! Сменить страну, чтобы сохранить власть! 13.06.2018, 8:59

Туре Бейгард

Фото: NTB Scanpix

Норвежский функционер прокомментировал скандал в IBU.

Норвежский функционер Туре Бейгард прокомментировал участие Виктора Майгурова в выборах вице-президента IBU в качестве представителя Беларуси, пишет pressball.by.

Сам Бейгард также выставил свою кандидатуру на выборы.

"Это все означает, что русские так и не хотят брать ответственность за то, что натворили. Поменять страну, чтобы остаться при власти! Я этого не понимаю.

Главное, над чем сейчас должен работать IBU — восстановление своей репутации. А такие игры со сменой гражданства только уменьшат доверие", — рассказал Бейгард NRK.