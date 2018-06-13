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Туре Бейгард: Майгуров, Беларусь! Сменить страну, чтобы сохранить власть!

  • 13.06.2018, 8:59
Туре Бейгард
Фото: NTB Scanpix

Норвежский функционер прокомментировал скандал в IBU.

Норвежский функционер Туре Бейгард прокомментировал участие Виктора Майгурова в выборах вице-президента IBU в качестве представителя Беларуси, пишет pressball.by.

Сам Бейгард также выставил свою кандидатуру на выборы.

"Это все означает, что русские так и не хотят брать ответственность за то, что натворили. Поменять страну, чтобы остаться при власти! Я этого не понимаю.

Главное, над чем сейчас должен работать IBU — восстановление своей репутации. А такие игры со сменой гражданства только уменьшат доверие", — рассказал Бейгард NRK.


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