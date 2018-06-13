«Чтобы подать заявление в гимназию, пришли в полшестого утра» 13.06.2018, 9:10

Минчане штурмуют учебные заведения, принимающие детей «по прописке».

Ночевки родителей под гимназией в первый день подачи документов - явление не новое. Спальники и термосы, ночные дежурства - это все уже проходили. В этом году, когда экзамены в пятые классы отменили и принимать первоклассников стали по месту регистрации, а всех остальных только на свободные места, журналисты kp.by отправились в 7 утра к гимназии №32, что на улице Данилы Сердича.

В этом году ночевок здесь не устраивали, но к семи на месте были уже две мамы и один папа. Самая первая родительница караулила с половины шестого. Правда, думала, что прием документов начинают в 9, а не в 8, а так пришла бы еще раньше.

Двери гимназии для родителей открываются в 8 утра

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

К открытию дверей у школы было семь родителей, которые хотят отправить ребенка в гимназию. Журналист никого отправить в гимназию не хочет, поэтому не считается

- Мы просто волновались. Нам очень надо сюда попасть, - объясняет Елена, которая пришла к школе первой и первой же оказалась в списке на свободные места. - По прописке мы сюда не попадаем. Живем в Масюковщине, близко школ нет, ребенку все равно придется ездить - или в 140-ю на Глебки, или в 185-ю. А в этой гимназии учился и старший сын. Он в этом году окончил 9 классов.

К открытию дверей у школы было семь родителей, которые хотят отправить ребенка в гимназию. Журналист никого отправить в гимназию не хочет, поэтому не считается

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Вы готовы стоять несколько часов под гимназией, чтобы ребенок смог здесь учиться?

- А что нам делать еще? Мы и вечером подъезжали, тогда здесь никого не было.

- По прописке здесь два дома (на самом деле, к гимназии относятся 8 домов по двум улицам. - Ред.). Ну сколько в этих домах детей? - подключается к разговору Наталья. - Директор говорила, что в прошлом году родители приходили рано и ждали до открытия. Мы решили повторить подвиг.

- Ночные дежурства с термосами и спальниками - это уже не новинка, в прошлые годы в других учреждениях это уже проходили.

- У нас спальников и термосов не было. Видимо, эта гимназия не так котируется, - отшучиваются родители.

За два часа под дверью школы можно изучить все плакаты и объявления на дверях

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Илья пришел, чтобы записать в третий класс сына.

- Я не принимал решение. У нас есть мозговой центр, который решил, куда отдавать ребенка, - улыбается мужчина, имея в виду жену. - Меня устраивает и обычная школа.

- А жена сама почему не пошла?

- Ну она ведь жена. Должна поспать, собраться сама, детей собрать.

Ближе к восьми часам к гимназии подходит и Ольга - отпускает Илью на работу.

- Сейчас наши дети учатся в 125-й школе - в 3-м и 5-м классе, - рассказывает Ольга. - Старший окончил начальную школу, отличный был у него педагог. А вот младшему не так повезло. И класс собрался такой… Я не то что обвиняю родителей, но папы радуются, что у ребенка 6, и мы не можем найти общий язык.

- Почему именно сюда решили пойти?

- Здесь, рассказывают, очень крепкий английский. Все равно будет пять раз в неделю, хоть и говорят, что программы со школой одинаковые. А еще крепкий педагогический состав. Здесь ребенок друзей учится, переходит в шестой класс, в прошлом году поступали. Сказали, что учиться тяжело.

«Хотим к самым лучшим учителям»

- Сейчас все не очень организованно, - рассуждает Елена об отмене экзаменов. - Если раньше, когда сдавали экзамены в пятый класс, я знала, что ребенок со своими баллами напишет все, и пройдет. Сейчас эта неопределенность.

- Вы готовились к экзаменам?

- У меня дочка хорошо сама занимается, нет смысла готовиться. До января собирались сдавать экзамены. И это было бы правильно.

- Когда были прежние правила, все было понятно. Сейчас тех правил нет, это лишний повод для всяких моментов, - подключаются к беседе другие родители.

- Говорят, экзамены отменили, чтобы уравнять детей в школах и гимназиях.

- У нас равных не бывает. Не все же равные в полшестого под окнами гимназий, правда?

К половине восьмого под дверями учреждения образования все те же трое родителей.

- Мы на самом деле удивлены, что до сих пор так мало людей. Может, кто-то с черного входа зашел, - шутят. - Хотя мы были еще до того, как открыли ворота. Кто-то сюда пройти не мог.

Всех детей записывают в список. Родители пришли раньше - ребенок оказывается выше

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

В основном, родители объясняют, что хотят отдать детей в гимназию из-за педсостава, к «самым лучшим учителям», но конкретных пожеланий пока что нет.

- Мы надеемся на то, что в гимназии работают самые лучшие учителя априори. Было бы странно, если бы здесь были плохие учителя, которые годами преподавали. Коллектив практически не меняется.

Кто-то хочет попасть в 32-ю гимназию из-за педагогов, кому-то просто близко

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Ближе к 8 часам подходит еще одна мама. Александра уже распечатала заявление и показывает его другим родителям. В гимназию хочет отдать старшую дочку - в 5-й класс. Младшую поведет в первый класс в обычную школу.

- Младшей гимназия психологически сразу не нужна. Она у меня другого склада: очень активная. Нужен мягкий учитель - друг, а не диктатор. А еще нужен дефектолог. Говорили, что здесь нет. Мы по прописке сюда не относимся, но живем близко. Эта гимназия, еще когда я училась, славилась английским языком. Старшая у меня, я бы сказала, умненькая. Очень хочу, чтобы она знала языки.

Александра принесла все документы и распечатала заявление. Достала его из журнала "Биография"

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Почти к 8 утра приходит Олег, чтобы записать внука в первый класс, точнее разведать обстановку, а потом передать бразды правления дочке: только родители или опекуны могут подавать документы.

- Живем рядом. Школа хорошая, говорят, - объясняет и пытается развеселить уставших родителей. - Так это надо 28 августа подойти и подать заявление, чтобы оно лежало сверху. Тогда возьмут?

Родители серьезны:

- Зачем? Там же все равно в журнал запишут.

Олег пришел записать в первый класс внука, а по совместительству повеселить народ у гимназии

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Без нескольких минут 8 приходит директор, собирает родителей в актовом зале и сообщает для многих новость: принимать заявления от родителей, кто подается на свободные места, начнут завтра, 13 июня. А 12-го подают только те, кто попадает по прописке.