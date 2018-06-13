Готово ли государство нести ответственность за смерь Александра Коржича? Александр Сацук, «Ежедневник»

13.06.2018, 9:15

Александр Коржич

По существу, власти откупилось лишь тем, что предоставили матери солдата и общественности «стрелочников».

Мать погибшего в Печах солдата Светлана Коржич намерена предъявить иск Министерству обороны Беларуси на сумму в 240 тыс. долларов. Но готово ли белорусское государство нести ответственность за смерть солдата в мирное время?

Сам факт, что Светлана Коржич до сих пор не получила никакой компенсации за смерть сына, уже достаточно красноречиво характеризует белорусское государство. Поэтому можно понять мать погибшего солдата, которая сама решила обратиться за компенсацией. По ее словам, Саша до армии зарабатывал 500 долларов в месяц, поэтому государство в лице Минобороны должно раскошелиться на 240 тыс. долларов. Именно столько, по мнению Светланы Коржич, ее сын должен был заработать до пенсионного возраста. Обозначенная сумма белорусскому государству вполне по плечам. У нас привыкли выбрасывать, закапывать и класть в карман суммы куда более значительные. Но способно ли государство в лице конкретных чиновников осознать, что они должны сделать?

Самое страшное для родителей - это когда приходится пережить собственного ребенка. Тем более, когда это не какое-то стечение фатальных обстоятельств, а действия (бездействия) моральных уродов, которые продолжают ходить по этой земле. У меня у самого три сына, каждый из которых почти наверняка пойдет исполнять свою почетную обязанность, как в свое время сделал и отец.

Но какой суммой можно оценить жизнь собственного сына?

Помните, как в сказке про Карлсона мама ответила Малышу, что даже за сто тысяч миллионов не согласилась бы с ним расстаться. Уверен, что эта сумма, была именно так обозначена Астрид Линдгрен, поскольку данной ситуации важна была не конкретная цифра, а принципиальное отсутствие какой-либо денежной меры жизни собственного сына. Но оценку сделать все же стоит, как бы прагматично это ни звучало.

Помимо конкретных физических лиц, в той или иной степени виновных в доведении до самоубийства (либо в убийстве) сына Светланы Коржич, есть еще одно виновное лицо - государство, в лице Министерства обороны. И если сержанты, прапорщики и офицеры точно понесут ответственность, то государство никакой ответственности за эту трагедию до сих пор не понесло и возможно не понесет. Государство до сих пор даже не предложило матери хоть какую-то компенсацию причиненного ей вреда. А обязано было уже давно предложить и выплатить, как делают, например, авиакомпании при крушении самолета. И государство само должно было обозначить сумму. Ее величина свидетельствовала бы о степени раскаяния и готовности нести ответственность.

По существу, государство откупилось лишь тем, что предоставило матери и общественности стрелочников, каждый из которых возможно виновен в смерти Александра Коржича, но каждый из которых одновременно является еще и такой же жертвой, как и погибший солдат. Жертвой системы, которая существует в армии и которая сыграла очень важную роль в их превращении в преступников.

Размер компенсации, который определила Светланой Коржич, это не попытка оценить жизнь сына, и не холодное желание заработать на его смерти. Это неуклюжее стремление привлечь к ответственности главное виновное лицо – государство. А какую еще ответственность может понести государство, кроме финансовой?

Суммой в 240 тыс. долларов Светлана Коржич определила минимальный размер ответственности государства - чисто финансовые убытки, даже без оценки морального ущерба, который в разы больше. Это попытка хоть как-то обосновать для суда заявленную сумму, чтобы она не выглядела «взятой с потолка».

Вот только вряд ли из этого что-то выйдет. Государство, конечно же, не обеднело бы, выплатив и миллион долларов. Но гибель белорусских солдат в мирное время, к сожалению, не такая уж редкость. В такой ситуации не верится, что какой-то судья решится создать такой затратный прецедент. Вернее, прецеденты уже были. На моей памяти самую большую сумму, которую суд определил, как размер ответственности Министерства обороны Беларуси за нелепую смерть солдата во время срочной службы - это 4 тыс. долларов в эквиваленте. Вдумайтесь только, в эту сумму и сопоставьте ее с той трагедией, которую перенесли родители. Возможно, о каком-то факте я еще не знаю. Допускаю, что кому-то удалось отсудить в два или даже в три раза больше. Но рамки ответственности государства определены четко и довольно давно. И эти рамки ни один судья не решится нарушить.

Александр Сацук, «Ежедневник»