В Беларуси создаются «лукашенковские тройки» 13.06.2018, 9:29

В этой ситуации уличные акции - главная кнопка влияния на власть.

По всей Беларуси, в соответствии со скандальным декретом о «тунеядцах», создаются постоянно действующие комиссии. Власти намерены сделать их закрытыми. Особо отмечается, что вердикт «тунеядских комиссий» будет носить окончательный характер, без возможности обжалования.

Что власти хотят скрыть от белорусов? Что можно противопоставить этим действиям режима? На эти и другие вопросы сайту Charter97.org ответила режиссер, общественная активистка, лауреат премии «Хартии-97» за 2017 год Ольга Николайчик:

- Естественно, режим хочет сделать «тунеядские комиссии» закрытыми, ведь это незаконное преследование в экономическом плане каждого из нас. Плюс будет проводиться незаконный сбор информации, что является тотальным нарушением прав белорусов в масштабах страны. Скажу так, все это нужно прекратить как можно быстрее!

Я всегда говорила и говорю, что остановить режим могут только уличные протесты. Считаю, мы должны выйти на улицы с требованием остановить преследование белорусов! Знаете, честно говоря, я очень впечатлена, как можно в 21-ом веке вообще додуматься создать подобные комисси?! Очевидно, что они будут прятаться, потому что понимают, что их действия незаконны.

Мое мнение, что эти «тунеядские комиссии» станут теневой налоговой структурой. У которой будут свои привелегии, бонусы и премии за незаконную деятельность. Они будут прятаться, как когда-то, к примеру, ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности — прим. Charter97.org).

Я считаю, что этот тотальный контроль коснется каждого белоруса. Независимо от политических взглядов или социального положения. «Щупальца» Лукашенко в виде теневых подконтрольных структур залезут в каждый карман. Подчеркну, мы должны бороться с этим с помощью уличных акций протеста. Все вместе, объединившись, несмотря на политические взгляды. Нужно выходить и давать по носу этой надоевшей власти, которая реагирует только на уличные акции. Мы должны сделать все, чтобы не допустить массового контроля над каждой копейкой, над каждый шагом белорусов в масштабах страны.

- Но ведь еще недавно министр труда и соцзащиты Ирина Костевич говорила, что приглашает всех в эти комиссии с «распростертыми объятиями»…

- Тут можно сказать только одно. Сталинские «тройки» возвращаются, но теперь это уже лукашенковские «тройки». Уверена, они будут избавлены от любой ответственности за принятие неправомерных решения. Можно сказать, «тунеядские комиссии» - усовершенствованная модель сталинских репрессий. Только все делается более завуалировано. Подчеркну, что этот кошмар коснется каждой семьи. Представьте, что из каждой семьи кто-то скоро будет сидеть, по решению этих комиссий, в концлагере под названием «ЛТП». Увидите.

- Кстати, та же Костевич в мае заявляла, что не ставших на путь «исправления» направят в ЛТП...

- Естественно, Сталин так и делал. Если у кого-то, например, не хватало трудодней, то его отправляли в тюрьмы и ГУЛАГи. Ничего нового власти не придумали! Мы идем теми тропами, по которым людей уже водил другой диктатор. Говорят же, что аббревиатура ГУЛАГ расшифровывает, как «государством управляет Лукашенко Александр».

Так вот, чтобы нам не пришлось сидеть в ГУЛАГах модели 21-ого века, мы должны срочно выходить на улицы. Пока декрет не стал действовать на полную катушку, потому что будет сидеть половина страны. Повторюсь, эта новая модель репрессий под названием «декрет» затронет каждую семью.

Возмущает, что вместо того, чтобы развивать страну, проводить реформы, создавать новую налоговую модель для граждан и развивать бизнес, власти выдумывают эти скандальные декреты.

- На ваш взгляд, как белорусы могут реагировать на комиссии, которые уже начинают действовать?

- Только уличными акциями и обращениями в европейские структуры, например, Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций. Безусловно, нужно писать обращения и в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Пускай поработают. Стоит обращаться к правозащитникам. При обращении в ООН нужно сохранять решения комиссии, которые они будут принимать про незаконное нарушение прав.

Еще раз подчеркну, что самая главная кнопка влияния на власть - это улица. Нужно объединяться и выходить вместе на акции протеста.

Хочу еще добавить, что не устаю удивляться извращению и бесчеловечности антинародной власти, которая правит Беларусью больше 20 лет.