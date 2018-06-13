Семь секретов, как сделать утренние тренировки комфортнее 13.06.2018, 9:44

Утренняя пробежка стала неотъемлемой частью жизни успешных людей.

Для многих людей упоминание утренней тренировки вызывает смешанную реакцию из страха и отвращения. Однако порой из-за насыщенного графика время на занятия спортом остается только ранним утром.

Противники ранних тренировок находят тысячи отговорок и оправданий, чтобы не отправляться в зал или на пробежку.

Редактор блога Healthista Анна Маги рассказала Daily Mail о главных камнях преткновения рассветных занятий спортом и о секретах, которые позволят сделать такую тренировку комфортнее и легче для вашего организма.

1. Скажите себе, что это занимает всего 10 минут

Вероятно, вы знакомы с термином «эйфория бегуна» - ощущение особого подъема, которое испытывают люди, которые регулярно бегают. Но если вы считаете, что для него требуется несколько часов утомительного пробега, новое исследование говорит об обратном: всего десять минут ежедневных упражнений может дать знаменитую эйфорию, если это тренировки кардио, такие как сайклинг, бег или плавание.

2. Спросите себя, каким вы хотите видеть свой день

Спросите любого, кто тренируется регулярно, и они скажут вам, что не физический эффект от упражнений заставляет их заниматься изо дня в день. Спорт в начале дня - один из способов защитить себя от портящих настроение неприятных писем, плохого настроения начальства и других кошмаров, которые могут случиться на протяжении дня. Он просто заставляет вас чувствовать себя лучше и гарантировать себе лучшее настроение.

«Даже немного интенсивных прыжков, аэробики или танцев в вашей спальне в течение 5-10 минут утром заставит вас почувствовать себя лучше и дать вам лучшее настроение до конца дня», - говорит спортивный психолог Майкл Колфилд.

3. Найдите движения, которые работают, и выполняйте их

Согласно исследованию, бегуны ощущают эйфорию через 8 минут и 28 секунд после начала тренировки, а групповые занятия дают ощущение через 9 минут и 7 секунд. Тренажерный зал дает ощущение эйфории наиболее быстро - всего за 6 минут и 36 секунд.

«Кикбоксинг, бег, прыжки или танцы и аэробика быстро дадут это ощущение из-за эффекта, который оказывают на кровообращение и сердце, которое посылает сигналы в мозг о выделении «веществ счастья». Спокойная прогулка в парке также заставит вас чувствовать себя хорошо, но это может занять больше времени», - говорит Колфилд.

4. Изучите влияние физических упражнений на мозг

Отсутствие мотивации - самая популярная причина отказаться от тренировок. Один из способов борьбы с этим состоит в том, чтобы знать научно доказанный эффект, который дают упражнения для мозга.

«Движение вашего тела оказывает немедленное, защитное и долговременное воздействие на ваш мозг. Лучшее настроение, лучшая энергия, лучшая память, лучшее внимание», - говорит профессор нейрологии Нью-Йоркского университета Венди Сузуки. «Даже одна тренировка сразу же увеличит уровни нейротрансмиттеров, таких как допамин, серотонин и норадреналин, что сразу улучшит ваше настроение, и это будет продолжаться минимум два часа», - добавила она.

6. Отделите оправдания от причин

У мотивированных людей есть причины не тренироваться, но они не ищут себе оправданий. «Причина - это что-то вне вашего контроля. Например, вчера вы получили травму или утром вам нужно быть в аэропорту, - говорит Колфилд. - Но оправдание - это что-то под вашим контролем, это выбор, который делаете именно вы».

Например, я слишком устал, слишком занят, я сделаю это завтра - все это оправдания, и все они находятся под вашим контролем.

7. Найдите свою ежедневную причину

Почему вы хотите встать в 6 утра, чтобы тренироваться? Точно так же, как вам нужна причина не тренироваться, вам также необходимо выяснить, почему вы хотите встать ни свет, ни заря и позаниматься.

При этом недостаточно просто хотеть потерять вес, ведь это эмоциональное решение. «Особенно в течение первых 14 дней убедитесь, что вечером четко понимаете свою причину встать рано», - советует Колфилд.

Ваша ежедневная причина должна быть простой и для лучшей мотивации более конкретной. Как вы хотите чувствовать себя в этот день? Какой немедленный эффект вы хотите получить? Спросите себя - и получите ежедневную причину.

Если на следующее утро вам захочется повернуться на другой бок и не вылезать из кровати, вспомните, что всего десять минут дадут вам лучшее настроение, которое может повлиять на вашу работу, отношения и долгосрочное здоровье.