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Власти взялись за трудовых мигрантов

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  • 13.06.2018, 10:13
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Создана специальная рабочая группа.

Власти намерены заняться трудовой миграцией. В Беларуси создали рабочую группу, которая занялась подготовкой национальной миграционной стратегии. Как планируется, проект будет подготовлен до конца этого года. В рабочую группу вошли в том числе представители МВД, Минтруда, Федерации профсоюзов, сообщает tut.by.

— Пока у нас нет понимания, нужна ли внешняя рабочая сила и зачем отправлять наших граждан за рубеж. Это предстоит решить во время работы по созданию Национальной стратегии. Отмечу, что в первую очередь должна быть обеспечена защита национального рынка труда и приоритетное право граждан страны на занятие вакантных мест, — сообщала начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Марина Лазарь.

Выработку мер по «улучшению управления» трудовой миграцией в Беларуси эксперты обсудили на недавнем двухдневном семинаре. Участие в мероприятии приняли представители МВД, МИД, Минтруда, Федерации профсоюзов, Международной организации по миграции, программы «Ла Страда».

Ключевая проблема связана с вопросами социального обеспечения трудящихся-мигрантов. Это пенсионное обеспечение, выплата пособий, получение медпомощи и проживание в Беларуси. И если Трудовой кодекс применяется в отношении всех работников и нанимателей, заключивших трудовой договор на территории страны, то в остальном необходимо выработать решения.

Белорусы стали чаще отправляться на заработки за границу. Так, в первом квартале этого года в поисках работы за рубеж уехало 2187 человек, а за аналогичный период прошлого года — на 348 человек меньше. В России в январе-марте нашли работу 1030 белорусов, в Польше — 686 человек, в Литве — 308, в США — 46, в Чехии — 45, в Китае — 19, а в Катаре — 13.

С нашей восточной соседкой — Россией — договоренности по защите этих работников есть — работает соответствующее соглашение между правительствами. Также в 2010 году Беларусь присоединилась к Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств — участников СНГ. А вот со странами Евросоюза ситуация принципиально иная.

«Если граждане выезжают на работу в одну из стран ЕС, то их права должны регулироваться национальным законодательством, а также международными договорами. Для этого необходимы соглашения между государствами, — пояснила Марина Лазарь. — К примеру, известны случаи, когда трудовые мигранты из Беларуси не получали оплату за работу в Польше. Сейчас правовую помощь оказавшимся в такой ситуации могут оказать в консульствах либо посольствах нашей страны, трудовых инспекциях страны-трудоустройства, а также в международных организациях, к примеру, «Ла Страда». Но необходимы дополнительные меры. Скажем, некоторые страны вводят в Министерстве труда должности атташе по труду».

Как отмечает заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко, Беларусь пока не присоединилась к международным конвенциям о защите прав трудящихся-мигрантов и регулярно получает рекомендации о необходимости это сделать. Однако на данном этапе наша страна не может стать участником указанных договоров.


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