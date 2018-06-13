Летний отдых: названы девять модных направлений 1 13.06.2018, 10:27

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Тенденции в сфере путешествий меняются каждый год, и 2018 не стал исключением.

Если отпуск уже не за горами, пора определиться со своим travel-маршрутом, пишет путешественник Виталий Дрозд для «Нового времени».

В Южную Африку: поплавать в океане с пингвинами

ЮАР — обязательный пункт в списке летних путешествий. Страна славится национальными парками, красивыми песчаными пляжами и скалистыми утесами. Поездка в Африку — это уникальная возможность увидеть большую пятерку диких животных, обитающих в саванне, запечатлеть на снимках экзотических птиц, отправится в треккинг по национальным паркам.

Must do&visit Африки:

- начните путешествие со столицы — Кейптауна: прогуляйтесь среди причудливых - разноцветных домов и познакомьтесь с местными жителями;

- взгляните на океан со знаменитого мыса Доброй Надежды;

- исследуйте древние пещеры Канго;

- понаблюдайте за колонией пингвинов, а если повезет, еще и поплавайте с морскими птицами в океане;

- отправьтесь в сафари-тур по Национальному парку Крюгера.

Ехать в ЮАР стоит минимум на две недели, ведь стране есть чем удивить даже самого опытного путешественника.

Советуют отправляться на далекий континент в период африканской зимы: с июня по август. В плане погоды это время считается самым комфортным: нет палящего солнца, становится прохладнее. Это идеальное время для посещения национальных парков и заповедников.

В Чили: устроить лыжный отдых летом

Если хотите познать экзотику Южной Америки, отправляйтесь в Чили. Страна поражает своими контрастами. Здесь смешались культуры разных народов: испанцев, англичан, немцев и племенных индейцев.

Must do&visit в далекой латиноамериканской стране:

- прогуляться по шумному Сантьяго, окруженному заснеженными Андами;

- сфотографировать самый высокий водопад Уило-Уило;

- познать тайны заброшенного города-призрака Хамберстоун;

-продегустировать вкусное чилийское вино;

- насладиться видом на окруженный озерами вулкан Майпо.

Чили знаменита своими горнолыжными курортами: Валье-Невадо, Портильо, Ло-Вальдес, Термас-де-Чильян, Антуко и другие. Изюминкой местных трасс является их расположение на южном полушарии. Благодаря этому любители активного отдыха могут покататься здесь в традиционное лыжное межсезонье — с июня по октябрь.

На Мадагаскар: сделать селфи с лемурами и на фоне баобабов

Находящийся вдали от цивилизации остров-государство Мадагаскар — место, где сохранилась уникальная фауна. Там обитают редкие виды животных, давно вымершие на остальных континентах: лемуры, фосса, тенреки, хамелеоны, разновидности грызунов, черепах и птиц.

Must do&visit на Мадагаскаре:

- увидеть хамелеонов в парке Peyrieras Reptile Reserve, местных хищников; фосс в парке Vakona Private Reserve, лемуров — в заповеднике VOI;

- сплавиться по одной из главных рек Мадагаскара — Цирибихине;

- сделать селфи рядом с огромными баобабами, возвышающимися на 30 метров над землей;

- познакомиться с местными жителями во время роад-трипа на джипах по территории острова;

- искупаться в водопаде Аносин Ампела.

Высокий сезон на Мадагаскаре длится с мая по октябрь: в это время здесь почти нет дождей.

Во Французскую Полинезию: отправиться в тур по островам

Далекое заморское сообщество, в состав которого входят более ста островов, расположенных посреди Тихого океана. Французскую Полинезию часто называют раем на земле за ее долины и горы, великолепные пляжи, разноцветные кораллы и тропических рыб, живущих в океане. Конечно, совсем необязательно посещать все 130 островов, но некоторые из них точно заслуживают внимания путешественника.

Must visit:

Таити — самый большой и известный остров архипелага. На его территории расположены густые тропические джунгли, водопады, рисовые террасы и живописные лагуны.

Рангироа — здешние песчаные пляжи созданы для занятий различными видами спорта. Прекрасная возможность изучить подводный мир, освоив дайвинг.

Тахаа и Райатеа — в прошлом заселенные племенами маори эти земли понравятся любителям нетронутой природы. Там находится самый глубокий залив в Полинезии, а на территории островов есть огромные плантации ванили.

Хуахини полон загадок. Здесь сохранились места уникальных археологических раскопок.

Среднегодовая температура на большинстве островов — от 22 до 26 градусов. Лететь во Французскую Полинезию лучше в сухой сезон — с июня по октябрь, когда там нет дождей и тропических ураганов.

В Иран: разгадать тысячу и одну загадку

Место, где удивительным образом сочетаются религиозные традиции и современный уклад жизни. Иран — это множество достопримечательностей архитектуры, природные красоты, доброжелательные люди и вкусная разнообразная еда.

Must do&visit в стране Ближнего Востока включает:

- знаменитую Мечеть шейха Лотфоллы;

- “дворец роз” Голестан;

- поражающий красотой сад Эрам;

- царские гробницы Накше-Рустам;

- необычную красную деревню.

Для того чтобы выполнить программу-минимум и проникнуться колоритным духом Ирана, освободите минимум 7-10 дней в своем календаре.

В Иране несколько климатических зон, поэтому в восточное путешествие можно отправляться в любое время года.

В Сингапур: побывать в азиатском Диснейленде

Здесь смешались десятки культур: от японской до индонезийской. Бананово-лимонный Сингапур удивит огромным количеством парков, пляжей, джунглей из небоскребов, храмов и мечетей.

Must do&visit Сингапура:

- побывайте в крупнейшем тропическом океанариуме в Азии “Подводный мир”;

- отправляйтесь на прогулку в один из самых красивых в мире ботанических садов Botanic Gardens. Признанный объектом Всемирного наследия, он поразит огромной территорией с экзотическими растениями;

- смените природный микс на культурный — посетите крупнейший буддийский монастырь Kong Meng San Phor Kark See Monastery, в котором живут, учатся и трудятся монахи;

- погуляйте по тематическому парку Haw Par Villa — “Десять кругов Ада”. Там находятся весьма необычные статуи животных и людей — символы традиционных китайских ценностей;

- съездите на остров Сентоза, где есть все от белых песчаных пляжей до большого количества аттракционов.

Для отпуска можете с уверенностью выбирать начало лета.

На Гавайи: поджарить сосиски на горящей лаве

Хороший вариант отпуска для тех, кто мечтает оказаться на белом песчаном пляже. Затерянные посреди Тихого океана, острова привлекают туристов природой, экзотической культурой и традициями.

Но Гавайи — это не только пляжный отдых. Must do&visit на островах:

- посетить военную базу Перл-Харбор;

- погулять по Гавайскому национальному парку, который окружает кратер активного вулкана;

- исследовать 500-летний тоннель Нахуку;

- совершить снорклинг в Тихом океане;

- рассмотреть цветные склоны каньона Ваймеа.

Идеальное время для путешествия — середина лета.

В Южную Корею

Контраст столицы Южной Кореи поражает: на соседних улицах Сеула сочетаются высокие стеклянные небоскребы и традиционные деревенские домики. Это очень самобытная страна с богатой историей и уникальными культурными памятниками.

Must do&visit в Корее:

- увидеть императорский дворец Кенбоккун;

- отправиться обновить гардероб на самый большой шопинг-квартал Мендон;

- посетить главную жемчужину страны — вулканический остров Чеджу;

- повеселиться в парке развлечений Lotte World;

- побывать в крепости Хвасон — “цветущем замке”, расположенном в столице провинции Кенгидо.

Корея удивительна в любое время года.

На Аляску: отправиться на поиски золота

Вас ожидает сказочный Север: заснеженные горные вершины, хвойные леса, ледяные быстрые реки и кристально чистые озера.

Исследуйте бескрайние просторы:

- отправившись в круиз по заливу Принца Уильяма;

- увидев деревню и шахты времен золотой лихорадки;

- совершив треккинг по прозрачно-голубому леднику Спенсер;

- искупавшись в термальных водах курорта;

- посетив оленью ферму в городе Палмер.

Лето — самое лучшее время для поездки на Аляску, когда средняя температура достигает 17-20 градусов.