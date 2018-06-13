Северная Корея впервые прокомментировала встречу Трампа и Ким Чен Ына 1 13.06.2018, 10:41

Официальный Пхеньян подтвердил начало пошагового процесс ядерного разоружения.

Первое заявление КНДР по результатам исторического саммита между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом в Сингапуре было обнародовано 13 июня северокорейским государственным агентством KCNA, сообщает «Крым. Реалии».

В заявлении говорится, что оба лидера во время своей встречи «признали, что важно соблюдать принцип постепенных и одновременных действий в достижении мира, стабильности и денуклеаризации Корейского полуострова».

В КНДР добавили, что Ким пригласил Трампа в Северную Корею, и президент принял приглашение.

12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первую в истории встречу в Сингапуре, по результатам которой подписали «всеобъемлющий документ».

Один из его пунктов предусматривает обязательство Пхеньяна «работать, чтобы закончить денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны Трампа.