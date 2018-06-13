закрыть
13 июня 2018, среда, 11:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Северная Корея впервые прокомментировала встречу Трампа и Ким Чен Ына

1
  • 13.06.2018, 10:41

Официальный Пхеньян подтвердил начало пошагового процесс ядерного разоружения.

Первое заявление КНДР по результатам исторического саммита между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом в Сингапуре было обнародовано 13 июня северокорейским государственным агентством KCNA, сообщает «Крым. Реалии».

В заявлении говорится, что оба лидера во время своей встречи «признали, что важно соблюдать принцип постепенных и одновременных действий в достижении мира, стабильности и денуклеаризации Корейского полуострова».

В КНДР добавили, что Ким пригласил Трампа в Северную Корею, и президент принял приглашение.

12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первую в истории встречу в Сингапуре, по результатам которой подписали «всеобъемлющий документ».

Один из его пунктов предусматривает обязательство Пхеньяна «работать, чтобы закончить денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны Трампа.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч