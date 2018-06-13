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Дьякон Кураев: Путин в колоссальном кризисе

  • 13.06.2018, 11:04
Андрей Кураев

Священник раскритиковал управленческие качества хозяина Кремля.

Дьякон Андрей Кураев прокомментировал «прямую линию» Владимира Путина.

— За 4 часа помочь 70 гражданам своей страны — для президента, честно говоря, мелковато, — заявил священник в эфире «Эха Москвы». — Я не могу себе представить, чтобы даже королева Англии в таком режиме управляла бы своей империей, не говоря уже о президенте США и так далее. То есть это управление вручную проблемами ТСЖ, мусорными свалками и так далее, означает, что он плохой управленец.

Когда, простите, мне даже дети говорят, что Путину нет альтернативы, это значит, он плохой управленец: вытоптал вокруг себя настолько, что… Ну, что значит, что ему нет альтернативы? Это означает, что задушены все информационные каналы, что у людей нет возможности услышать другие мнения, прислушаться к другим людям, к другим концепциям и так далее. Это что, хорошо, разве?

То есть всё это – и безальтернативность и эти прямые линии – это показатели колоссального кризиса и неумения управлять, прежде всего.


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