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Выпрыгнувший из воды кит стал звездой Сети

  • 13.06.2018, 11:26
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Кит выпрыгнул из воды и во всей красе показал себя восхищенным туристам.

Люди, отправившиеся на морскую прогулку у берегов Порт-Маккуори (Новый Южный Уэльс, Австралия), конечно же, очень надеялись посмотреть на китов, пишет 120.su.

Автор видеоролика, появившегося в интернете, признался, что ему хотелось снять на видео хотя бы одного кита, и этот морской обитатель не обманул его ожиданий. Кит выпрыгнул из воды и во всей красе показал себя восхищённым туристам.

Даже те, кого в результате неплохо облило водой, не остались в обиде, а многие заявили, что складывалось ощущение, будто этот морской гигант умеет летать.


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