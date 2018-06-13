Остановите сети 1 Виктор Маргелов

13.06.2018, 11:44

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Виктор Маргелов

Монополизация — это всегда плохо.

Если мы пойдем по пути расширения крупных торговых сетей, то можно считать, что риторика о развитии малого и среднего предпринимательства является обманной и не соответствует реальной государственной политике.

Монополизация — это всегда плохо, потому что она негативно влияет на экономику и уровень жизни и приводит к тому, что одни развиваются за счет других. На этом и основана деятельность крупных торговых сетей. Создана красивая картинка о том, что в торговых сетях дешевле, у них машины и квартиры разыгрываются… На самом же деле в нашей стране то ли усилиями определенных кругов, то ли из-за недопонимания регулятором целей и задач общественного развития создана ситуация, когда крупные торговые сети обладают почти ничем не ограниченной рыночной силой.

В законодательстве очень мало норм, которые ограничивают действия сетей и предусматривают серьезные наказания за их нарушения. В прошлом году успешно закончилось более 25 антимонопольных расследований, но ни одно из них не было проведено в отношении крупных сетей.

Регулятор допускает ситуацию, которая позволяет безнаказанно и в колоссальных размерах паразитировать оборотными средствами производителей и поставщиков товаров, которым остается либо закрыться, либо работать в надежде, что когда-нибудь сети им заплатят.

Благодаря своей рыночной силе крупные торговые сети очень жестко диктуют условия производителям и поставщикам продуктов питания, вынуждая тех отдавать товар практически по себестоимости, тогда как мелким предприятиям производители отдают товар с рентабельностью около 20 %. В результате торговые сети имеют наценку 40 %, а остальные — в два раза меньше. Получается, что одни выживают, а другие имеют огромный ресурс для развития.

Человек, который работает на предприятии, производящем продукты питания, должен понимать, что крупная сеть сначала отобрала у него возможности для повышения зарплаты тем, что дешево купила продукцию его предприятия, а потом предложила ему этот же товар на 5 % дешевле, чем остальные торговые компании. Некоторые на это покупаются, но они не понимают, что у них намного больше отобрали, нежели дали.

Если мы позволим крупным сетям увеличить долю на рынке, то за год-два она превысит 80 %, а может, и 90 % в общем товарообороте страны. Тогда мы увидим большое количество закрытых малых и средних предприятий в сфере торговли, производства продуктов питания, фермерских хозяйств. Это случится потому, что мелкие производители априори не в состоянии работать на равных с крупными сетями. «Евроопту» не нужно, чтобы к нему приезжали сто хлебозаводов, когда он продвигает продукцию собственного производства.

В результате мы получим высокий уровень монополизации, отсутствие реальной конкуренции и возможности выбора. Цены возрастут, а заводы окажутся в еще более зависимом положении от розничной торговли, потому что ею будут заниматься два-три крупных игрока, которые могут взять товар, а могут и не взять.

Следует помнить, что декрет № 7 и резолюция V Всебелорусского народного собрания предусматривают опережающие темпы развития малого и среднего предпринимательства и доведение его доли до 40 % в ВВП к 2021 году. В розничной торговле, включая общепит, занято примерно 50 % всего малого и среднего бизнеса. Если мы позволим сетям расширяться и дальше, то не только не доведем долю до установленного уровня, но и опустим ее до отметки ниже 20 %.

Виктор Маргелов, «Белорусы и рынок»