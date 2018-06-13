Белорусы сместились в рейтинге пьющих на 27-е место в мире 13 13.06.2018, 12:10

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У нас на одного человека выпивают 11,2 литра чистого спирта.

Беларусь в последнем отчете Всемирной организации здравоохранения оказалась на 27-м месте по потреблению алкоголя на душу населения. У нас на одного человека выпивают 11,2 литра, пишет tut.by.

Больше всего пьют в Молдове — 15,2 литра. Интересно, что с 2010 по 2016 год, за которые приводится статистика, белорусы из самой пьющей нации в мире оказались в середине рейтинга стран Европы.

ВОЗ опубликовал отчет, в котором Беларусь не входит даже в двадцатку пьющих стран. Это последние данные, но они актуальны на 2016 год, потому что собирались за этот период.

В итоге Беларусь занимает 27-е место в мире по потреблению алкоголя на душу населения в возрасте от 15 лет, и это 11,2 литра чистого спирта. Первое место с 15,2 литра заняла Молдова, второе — Литва (15 литров), третье — Чехия (14,4 литра), четвертое — Германия (13,4), пятое Люксембург (13 литров). В Польше выпивают 11,6 литра, в России — 11,7 литра, в Украине — 8,6 литра.

Интересно, что еще в прошлом году сообщалось, что, по данным ВОЗ, у нас на тот же 2016 год 16,4 литра алкоголя на человека, и это второе место в мире после Литвы.

Данные национальной статистики отличались от данных ВОЗ. По данным Белстата, белорусы выпили в 2016 году 8,8 литра алкоголя на душу населения. В 2015 году — 9,3 литра. Как стало известно, национальная статистика учитывает показатель продаж алкоголя, рассчитывая его на все группы населения. ВОЗ же, учитывая оценки экспертов, выводит показатель потребления алкоголя на людей с 15 лет.

Интересно, что, по статистике ВОЗ, в 2011 году наши граждане выпили 17,31 литра алкоголя на душу населения. В последующие годы потребление алкоголя падало: 16,35 литра в 2012 году, 14,66 — в 2013-м, 13,94 — в 2014-м.

Напомним, что ранее в отдельном докладе ВОЗ, посвященном именно потреблению алкоголя и здоровью, на каждого жителя нашей страны старше 15 лет в 2010 году приходилось по 17,5 литра алкоголя. На тот момент мы были самой пьющей нацией в мире.

По данным ВОЗ, потребление человеком более 8 литров несет угрозу не только его здоровью, но и ведет к деградации общества, снижению трудовой продуктивности и влияет на последующие поколения. Так что все равно потребление алкоголя в нашей стране даже на уровне 11,2 литра на человека считается высоким.