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Видеофакт: В Гомеле газонокосильщик триммером косит песок и окурки

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  • 13.06.2018, 12:39
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Жители города готовятся к приезду «мэра».

Сегодня в 8 часов утра не спешащие на работу жители Новобелицы были потревожены шумом работы триммериста. Однако, увидев, чем занимается рабочий, многие были ошеломлены, пишут «Сильные новости».

С усердием, достойным куда лучшего применение, мужчины выкашивал... совершенно пустую почву. «Косит песок и окурки», — так описали увиденное жители улицы Ильича в районе остановки «Завод химизделий».

На логичный вопрос «Ты что, обалдел?» триммерист не менее логично и совершенно невозмутимо ответил: «Говорят, «мэр» тут будет ехать, сказали выкосить все». И вернулся к своему занятию.

В девять утра жители сообщили, что для лучшего результата выкос несуществующей травы был повторен. «Пошел на второй круг», — сообщили местные жители.


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