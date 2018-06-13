Диетолог назвал самую полезную кашу 13.06.2018, 12:29

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Тройкa самых полезных круп, которые рекомендуют регулярно употреблять диетологи со всего мира.

Об этом пишет segodnya.ua.

Гречка

Первое место оказалось у гречки — при том, что во многих странах вообще не знают о такой крупе. Хоть где-то мы, славяне, впереди планеты всей – много веков едим самую полезную крупу, которая не известна почти нигде в мире. Более того: парадоксально, что на родине гречихи – в Индии, где ее издавна называли "черным рисом", – сейчас ее почти не употребляют в пищу. Чем же гречка так хороша? Куча железа, очень много белка, клетчатки.

Но нашим матерям надо, чтобы для дитя покупалось самое лучшее, а значит, дорогое. Поэтому они не понимают, как самое полезное может стоить так дешево. Так что ломаем стереотипы, кто еще не понял.

Овсянка

Теперь о крупе № 2 – овсянке. Оказывается польза или вред овсянки самым принципиальным образом зависят от того, как она обработана. Поэтому овсянка, быстрого приготовления, которую просто залили кипяточком – и вот она уже готова, считается чуть ли не самой вредной кашей. А полезнее всего хлопья, которые надо варить.

Перловка

На третьем месте – перловка. Кстати, кто-то знает, из какого растения делают крупу перловку? Нет, не из овса и не из пшеницы. Перловку делают из ячменя. Одного из самых древних культивируемых на Земле растений. Перловка была любимой кашей римских гладиаторов. К сожалению, сейчас мы утратили не только мастерство правильного приготовления перловки, но и угробили ее репутацию: мол, перловка – это что-то ужасное, невкусное, ею кормят этих несчастных солдат, и вообще это каша для бедных.

А все ведь наоборот – каша эта одна из самых полезных: много железа, много белка, а главное – клетчатки. Ведь что такое клетчатка? Это неперевариваемые части продукта, которые прекрасно очищают кишечник и подготавливают его к новой еде.