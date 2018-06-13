Депутаты бундестага: ФРГ должна активнее помогать освобождению Сенцова 1 13.06.2018, 12:53

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Голодовка украинского режиссера длится уже 31 день.

Голодовка украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного российским судом к 20 годам колонии по обвинению в «терроризме», длится уже 31 ден, сообщает «Немецкая волна».

Многие международные общественные и правозащитные организации, деятели культуры, актеры, режиссеры, писатели и политические деятели считают дело Сенцова сфабрикованным и требуют его освобождения. Акции в поддержку Сенцова проходят во многих странах.

Журналисты обратились к депутатам немецкого бундестага с вопросом о том, как они оценивают происходящее с Олегом Сенцовым, обсуждается ли этот вопрос в немецком парламенте и каким образом правительство Германии может повлиять на Россию в деле освобождения украинских политзаключенных.

"Процесс над Сенцовым - часть пропагандистского спектакля"

Председатель парламентского комитета по правам человека и гуманитарной помощи, представитель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Гиде Йенсен (Gyde Jensen) неудовлетворительно оценила тот факт, что дело Олега Сенцова - особенно до начала его голодовки - не особенно широко освещалось в немецких СМИ. По ее словам, ситуация с Олегом Сенцовым обсуждается в ходе заседаний возглавляемого ею комитета, однако "печальная правда состоит в том, что большинство подобных случаев становятся широко известны лишь тогда, когда состояние заключенного в тюрьму человека резко ухудшается".

В интервью Йенсен назвала недопустимым тот факт, что "активисты, которые борются за свободу слова и свободно высказывают свое мнение, лишены свободы в России, заключены в колонии и отбывают там наказание по совершенно необоснованным обвинениям".

Эксперт по внешней политике из парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), в свою очередь, считает, что суд над Олегом Сенцовым и вынесенный ему суровый приговор - это способ устрашения, выбранный российскими властями. Процесс над Сенцовым Кизеветтер назвал частью "пропагандистского спектакля о защите российских меньшинств за рубежом", с помощью которого руководство России пытается отвлечь внимание от своей ответственности в конфликте с Украиной.

Делу Олега Сенцова нужен максимальный резонанс

Депутаты различных партий, представленных в бундестаге, едины в том, что делу Олега Сенцова необходимо придать как можно большую гласность. Внешнеполитический эксперт партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) выразил надежду, что во время чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня, "ситуация с Олегом Сенцовым получит еще больший резонанс".

"Важно снова и снова выступать с публичными заявлениями и требовать освобождения Олега Сенцова. Любой, кто внешне и внутренне спокойно реагирует на агрессивную политику РФ, ослабляет свою позицию на переговорах с российским руководством и не воспринимается президентом Путиным в качестве серьезного собеседника", - уверен Нурипур.

Политику хотелось бы, чтобы реакция правительства ФРГ в деле Олега Сенцова была более четкой. Нурипур предположил, что, возможно, федеральное правительство не хочет навредить ведущимся в негласной обстановке переговорам об освобождении украинского режиссера. С другой стороны, отметил он, немецким властям стоило бы озвучить свою позицию в деле Сенцова.

По словам Нурипура, "правительство Германии всегда осуждало аннексию Крыма как противоречащую международному праву, - и именно это делает и Олег Сенцов. Поэтому боязнь огласки (непубличных переговоров с властями РФ) со стороны немецкого правительства в этом случае недопустима, поскольку ее можно расценить как молчаливое одобрение российской политики в Крыму".

Кроме того, для авторитета Германии было бы крайне печально, если бы создалось "впечатление, что немецкое правительство больше делает для сомнительного проекта "Северный поток-2", чем для политзаключенного Олега Сенцова", заключил Омид Нурипур.

Глава комитета бундестага по правам человека Гиде Йенсен также допускает, что правительство ФРГ может вести с российским руководством негласные переговоры о возможности освобождения Олега Сенцова. В отличие от ее коллеги из партии "зеленых" она считает, что "иногда в подобных ситуациях сторона может сохранить лицо и в том случае, если она участвует в непубличных переговорах".

"И если их результатом станет освобождение Олега Сенцова, меня это вполне устроит. Так что я бы сказала, давайте еще немного подождем", - предложила Йенсен.

Вопрос министру иностранных дел

Тем не менее, по ее словам, и "правительство ФРГ, и депутаты бундестага должны активнее участвовать в деле освобождения Олега Сенцова". В ближайшие дни заседание комитета бундестага по правам человека и гуманитарной помощи должен посетить министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Haiko Maas), и Йенсен заверила, что как председатель комитета, она задаст министру "вопрос о том, какие меры предпринимает правительство ФРГ для освобождения Сенцова".

В свою очередь парламентская фракция партии "Союз-90"/"зеленые" в четверг, 14 июня, вынесет на обсуждение бундестага проект резолюции о катастрофической ситуации с правами человека в России.

По словам внешнеполитического эксперта Омида Нурипура, в "этом проекте говорится о произволе властей и незаконном содержании под стражей многих политзаключенных, в том числе и Олега Сенцова". "Конечно, можно с нетерпением ждать начала чемпионата мира по футболу в Росссии, но мы не должны забывать и о многих людях, которые незаконно заключены в тюрьмы", - подытожил депутат бундестага.