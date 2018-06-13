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Дмитрий Бондаренко: Власть сама раздувает конфликт в Куропатах

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  • 13.06.2018, 12:56
Дмитрий Бондаренко

В нежелании разрешить ситуацию виноваты белорусские чиновники.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Вы были одним из защитников Куропат в 2001-2002 году. Почему эта проблема возникла перед белорусами снова и опять пришлось защищать мемориал?

- Да, к сожалению, история повторяется. Она повторяется по одной простой причине: не сделаны исторические выводы. Мы знаем, что еще в советское время, а затем в первые годы независимости было доказано, что в Куропатах находятся массовые захоронения людей, которые были убиты сотрудниками НКВД.

Но Лукашенко несколько раз пробовал «опровергнуть» эти выводы и несколько раз давал поручения «разобраться»: «немецкие фашисты» там убивали людей или не «немецкие фашисты».

И хотя историки доказали бесспорный факт массового уничтожения советских граждан (и граждан стран, оккупированных СССР), мы в то же время видим министра внутренних дел Беларуси, который щеголяет в форме НКВД.

Мы слышим сейчас от апологетов русского мира лозунг: «Если надо – повторим». Это – четкий сигнал миру, в первую очередь, и гражданам Беларуси, что руководство нашей страны, если надо, повторит расстрелы НКВД. Тем более, что Беларусь – единственная страна Европы, где не отменена смертная казнь и периодически происходят расстрелы собственных граждан.

Пожалуй, в этом и есть главная причина того, что периодически возникают конфликты вокруг народного мемориала в Куропатах.

- В чем особенность сегодняшней ситуации и сегодняшнего конфликта в Куропатах?

- Мы видим сейчас, что конфликтную ситуацию создают сами власти.

О многом свидетельствует уже сама информация о том, что генеральная прокуратура Беларуси несколько лет назад установила, что строительство ресторана, который тогда назывался «Бульбаш-холл», незаконно.

Тем не менее ресторан появился – с новым залихватским названием.

Очевидно, что в этом виновата сама власть: либо это было решение «сверху», либо решение каких-либо исполнителей, могла быть и коррупционная составляющая в этой ситуации. В итоге возник конфликт.

Большинство моральных авторитетов Беларуси говорят, что нахождение подобного учреждения в Куропатах – недопустимо.

Поэтому власть должна своим решением закрыть это заведение, чтобы использовать постройки по назначению: подумать о том, как сделать их частью музея или мемориала.

Если власть считает, что строительство было законным, значит бизнесменам, владельцам этой недвижимости, власть должна компенсировать их расходы и снять конфликт и напряжение в обществе.

А если строительство было незаконным, власть должна разобраться с чиновниками: кто дал санкцию на незаконное функционирование этого увеселительного заведения.

И на этом вопрос должен быть исчерпан.

- Медицинское правило гласит: лучше лечить причину болезни, а не симптом. Как, по вашему мнению, нужно строить стратегию защиты Куропат сейчас, чтобы бороться с причиной, а не с ее проявлениями?

- Я уже говорил: чтобы бороться с причинами, видимо, нужно сменить власть в Беларуси. Потому что в ней кроется не только причина, но и угроза повторения страшной трагедии.

Тем более, что все мы видим, как сегодня усиливается тоталитаризм в Беларуси. Уже появляются печально известные внесудебные «тройки», которые будут решать судьбу, вопросы свободы и даже жизни белорусских граждан.

В этой ситуации, я думаю, необходимо массовое привлечение белорусского общества к этой проблеме. Нужно также привлечение внимания международной общественности, зарубежных дипломатов, правозащитных организаций, иностранных медиа к тому, что происходит в Беларуси.

И конечно же, нужно поддержать тех мужественных людей, которые, рискуя собственной свободой и здоровьем, приходят в Куропаты и пытаются добиться закрытия скандального заведения возле народного мемориала. И если есть в Беларуси смелые люди, желающие как-то повлиять на ситуацию в стране и считающие, что белорусы имеют собственное достоинство, то они просто должны прийти и поддержать активистов в Куропатах.

Это необходимо, чтобы уважать себя как народ, как людей, как христиан.


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