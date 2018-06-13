В четверг будет до +28°С 13.06.2018, 13:13

Пройдут кратковременные дожди.

14 июня погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе. Ожидается переменная облачность, сообщает сайт pogoda.by.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, во второй половине дня повысится до +18..+24°С, по югу она составит +25..+28°С. Атмосферное давление будет расти.

15-16 июня территория страны будет находиться под влиянием теплой неустойчивой воздушной массы. В отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +21..+28°С.