В гимназиях Беларуси разрешили проводить учебные занятия во вторую смену 13.06.2018, 13:02

Разрешение коснется не всех учеников.

В гимназиях Беларуси разрешили проводить учебные занятия во вторую смену, сообщает БелТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Изменения в санитарные нормы и правила "Требования для учреждений общего среднего образования" внесены постановлением Минздрава от 3 мая 2018 года №39.

В соответствии с документом, снимается запрет на проведение уроков во вторую смену в гимназиях, гимназиях-интернатах, лицеях, специализированных лицеях, суворовских училищах, кадетских училищах, базовых школах - колледжах искусств, средних школах - колледжах искусств, гимназиях - колледжах искусств, при обучении и воспитании на ступенях общего среднего образования.

В первую смену будут проводиться занятия в 1, 2, 5, 9-11-х классах, а также в 8-х классах, в которых отдельные учебные предметы изучаются на повышенном уровне.

Уроки могут проходить во вторую смену для 6-7-х классов, в которых организовано изучение отдельных предметов на повышенном уровне. Однако это необходимо ежегодно до начала учебного года согласовывать с управлениями (главными управлениями) образования облисполкомов, комитетом по образованию Мингорисполкома, областными центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минским городским центром гигиены и эпидемиологии.

При этом важное условие - обеспечение оптимального режима обучения. Для учащихся 5-8-х классов, в которых отдельные предметы изучаются на повышенном уровне, максимальную допустимую недельную учебную нагрузку можно увеличивать на 1 час для проведения факультативных занятий.

Ранее это допускалось только для учащихся 5-8-х классов гимназий, гимназий-интернатов, гимназий-колледжей искусств, суворовских училищ. В санитарных нормах и правилах указано, что учебные занятия в учреждениях образования должны начинаться не ранее 8.00 в первую смену, не позднее 14.00 - во вторую смену.

При этом занятия во вторую смену должны заканчиваться не позднее 19.30. Оптимальной является организация образовательного процесса с 9.00 (в первую смену). Постановление вступает в силу после его официального опубликования.