Брестские активисты объявили бойкот суду 13.06.2018, 13:18

Они ушли с заседания в облсуде, на котором рассматривались их обращения.

Видеоблогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов, а также активист Дмитрий Андросюк 13 июня обжаловали в Брестском областном суде решения суда Ленинского района города Бреста. Об этом сообщил «Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк, присутствовавший на заседании.

По его словам, все трое покинули зал суда во время рассмотрения жалоб.

Блогер Александр Кабанов ушел после того, как судья Андрей Левченко неоднократно сделал ему замечание, что он говорит не по существу.

Его коллега Сергей Петрухин заявил отвод судье. Свою позицию он аргументировал тем, что судья Левченко, по его мнению, до него не дал высказаться Кабанову. Ходатайство не было удовлетворено, и Петрухин покинул зал.

Дмитрий Андросюк, как и ранее в суде Ленинского района, неоднократно заявил, что сомневается в том, что человек в черной мантии, который рассматривает его жалобу, – судья. Он сказал, что поверил бы, если бы Левченко показал ему удостоверение. В итоге Андросюка вывел из зала сотрудник милиции.

Таким образом жалобы рассматривались в отсутствие аппелянтов. Они оставлены без удовлетворения.

По словам Романа Кисляка, активисты будут обращаться в Комитет по правам человека ООН.

Напомним, Кабанов, Петрухин и Андросюк 11 мая были признаны виновными по статье 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Кабанов и Петрухин получили максимальное наказание, предусмотренное ч. 3 статьи, — штраф в размере 50 базовых величин каждый. Андросюка оштрафовали на 20 базовых.

Поводом для привлечения их к административной ответственности стал сбор подписей за отставку чиновников, который они вели 6 мая около Центрального рынка в г. Бресте.

Блогеры Петрухин и Кабанов в этом году неоднократно задерживались и были подвергнуты огромным штрафам. Выплатить их они смогли благодаря помощи людей. На обжаловании одного из постановлений в областном суде Петрухин сказал, что аресты и штрафы связаны с тем, что он и Кабанов активно участвуют в кампании по приостановлению строительства аккумуляторного завода.