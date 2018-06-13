Пустая трибуна Андрей Шароградский, «Радио Свобода»

13.06.2018, 13:35

Андрей Шароградский

Фото: svaboda.org

О футболе и человечности.

Лето 2014 года. Сборная Голландии играет свой первый матч на Кубке мира по футболу в Бразилии с испанцами, не давшими «оранжевым» стать чемпионами в 2010-м. Обладатели титула, выигравшие еще и два подряд чемпионата Европы, уверены в себе. Хави Алонсо (правда, после сомнительного пенальти), открывает счет. Хороший момент у Давида Сильвы – он выходит один на один, но промахивается. Голландцы при этом не выглядят мальчиками для битья. Они наращивают давление, на 44-й минуте следует навес в штрафную, и Робин ван Перси изумительным ударом головой в падении перебрасывает мяч через обескураженного вратаря испанцев Икера Касильяса. Вместе с отцом Гансом этот матч смотрит 17-летняя голландка Эльземик де Борст. Гол ван Перси приводит ее в невероятный восторг. Матч заканчивается победой голландцев 5:1.

Тем же летом 2014 года из своего первого большого путешествия по миру возвращается 25-летний австралиец Джек О’Брайен. Переезжая из страны в страну, он следит за ходом чемпионата мира. В том числе и во время пребывания в России, из которой Джек пишет родителям, ждущим его дома: «Москва – огромный город, размером в два Сиднея. А русские гораздо дружелюбнее, чем это принято считать». Любовь к футболу Джеку привил отец Джон, они даже играли в одной команде. Австралийцы на чемпионате в Бразилии Джека не порадовали – проиграли все три игры в отборочной группе (голландцам, кстати, тоже) и вместе с испанцами не прошли в плей-офф.

В Россию в этом году сборная Голландии не приехала – в голландском футболе явный кризис, на чемпионат Европы во Франции два года назад команда тоже не попала. Австралийцы же пробились опять и наверняка рассчитывают на большее, чем в Бразилии. Но Эльземик и Джек не узнают, кто выиграл чемпионат мира 2018 года. Они оба погибли 17 июля 2014 года, когда «Боинг» Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH-17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, взорвался от попадания в него ракеты в небе над Донбассом.

Прошло почти 4 года. Ханс де Борст, наблюдая за футбольными матчами, не может не вспоминать радостный крик дочери, раздавшийся, когда ван Перси нанес свой шикарный удар. Джек О’Брайен не может не думать о том, как болел бы его сын за свою сборную, если бы был жив и мог смотреть Кубок мира в России. И Ханс де Борст, и Джон О’Брайен любят футбол. Но любой футбольный матч только обостряет боль, которая уже никогда не уйдет. Никогда.

Голландия и Австралия недавно официально заявили о прямой причастности российских властей к катастрофе рейса MH-17. Ханс де Борст и Джон О’Брайен верят выводам объединенной следственной группы, согласно которым «Бук», сбивший “Боинг”, был привезен из России. Они вместе с еще несколькими родственниками жертв трагедии написали об этом в письме в «Новую газету», Джон О’Брайен выступил с отдельным обращением на сайте «Открытой России», Ханс де Борст подчеркнул виновность российских властей в интервью Радио Свобода.

В эти слова стоит вслушаться. В них нет ненависти. В них есть чувство собственного достоинства. В них есть желание справедливого возмездия для тех, кто убил их детей. Они обращены конкретно к Владимиру Путину с требованием сказать правду даже несмотря на то, что она не вернет их детей. В них – искреннее сострадание к тем, кто потерял родных и близких при теракте в самолете, летевшем из Египта, лишился детей, погибших при пожаре в Кемерове. Ханс де Борст и Джон О’Брайен не призывают к бойкоту чемпионата мира в России. «Этого бы не одобрил наш сын», – говорят Джон и его жена, мама Джека Мэрин. Ханс де Борст согласен с ними, хотя и рад, что не увидит голландскую сборную в России – слишком тяжело было бы смотреть игры с ее участием.

На днях родственники погибших в катастрофе малайзийского «Боинга» провели акцию у посольства России в Гааге, расставив 298 пустых пластиковых кресел. Эти стулья очень напоминали пустую трибуну на стадионе…

Андрей Шароградский, «Радио Свобода»