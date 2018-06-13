По Гродно ночью проехала километровая колонна военной техники

По Гродно ночью проехала километровая колонна военной техники2
- 13.06.2018, 13:49
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Что стало с асфальтом на дорогах?
Передвижение гусеничной техники по асфальту всегда откликается болью в сердцах автовладельцев, особенно тех, кто платит налог за дороги, пишет сайт autogrodno.by.
Вчерашний проезд колонны военной техники вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. В частности, проезжая по улице Советских Пограничников техника оставила после себя следы на дорожном покрытии.
Читатель Дмитрий прислал видео движения колонны, а журналисты посмотрели на состояние асфальта спустя 12 часов.
— Военной техники было достаточно много и большинство — гусеничная. В общей сложности колонна проезжала напротив нас на протяжении 8 минут. Занимали сразу две полосы и ехали в сопровождении ГАИ. За колонной оставалось много пыли и дыма. Асфальт тоже не в лучшем состоянии, — рассказал автор видео Дмитрий.
Внимание, ненормативная лексика:
Даже спустя ночь на дороге виднеются четкие следы от гусениц.
Досталось даже «лежачим полицейским»: