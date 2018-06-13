По Гродно ночью проехала километровая колонна военной техники 2 13.06.2018, 13:49

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Фото: autogrodno.by

Что стало с асфальтом на дорогах?

Передвижение гусеничной техники по асфальту всегда откликается болью в сердцах автовладельцев, особенно тех, кто платит налог за дороги, пишет сайт autogrodno.by.

Вчерашний проезд колонны военной техники вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. В частности, проезжая по улице Советских Пограничников техника оставила после себя следы на дорожном покрытии.

Читатель Дмитрий прислал видео движения колонны, а журналисты посмотрели на состояние асфальта спустя 12 часов.

— Военной техники было достаточно много и большинство — гусеничная. В общей сложности колонна проезжала напротив нас на протяжении 8 минут. Занимали сразу две полосы и ехали в сопровождении ГАИ. За колонной оставалось много пыли и дыма. Асфальт тоже не в лучшем состоянии, — рассказал автор видео Дмитрий.

Внимание, ненормативная лексика:

Даже спустя ночь на дороге виднеются четкие следы от гусениц.

Досталось даже «лежачим полицейским»: