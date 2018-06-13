Ученые проследили изменение IQ человечества 8 13.06.2018, 14:23

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Выводы оказались неожиданными.

Исследования показали, что уровень интеллектуальных способностей людей начал падать с 1970 года.

Норвежские ученые выяснили, что на протяжении нескольких десятилетий результаты IQ-тестов демонстрируют снижение уровня интеллекта испытуемых, сообщает MedicalXpress.

Отмечается, что рост IQ на протяжении первой половины ХХ века получил название эффекта Флинна. Для объяснения феномена выдвигали множество гипотез. Среди факторов, которые теоретически могли повлиять на это явление, называли улучшение питания, здравоохранения и образования.

Однако со временем этот эффект сменился противоположным, и интеллектуальные способности людей начали падать.

Материалом для исследования послужили результаты тестирования IQ норвежцев, поступавших на военную службу в 1970-2009 годах. Всего ученые использовали результаты 730 тысяч тестов.

По подсчетам исследователей, за поколение уровень интеллекта снижался в среднем на семь пунктов. Частично падение IQ может быть связано с факторами окружающей среды, а также с изменениями в образе жизни людей, полагают ученые.