Россия задействовала «Искандеры» и С-400 на западной границе 2 13.06.2018, 14:29

2,559

Ракетная система С-400

Фото: kap-yar.ru

В маневрах на западе РФ участвуют 30 тысяч человек.

На Западе России начались военные учения по защите от оружия массового поражения. В них участвуют свыше 30 тысяч военнослужащих и около пяти тысяч единиц боевой техники, в том числе - ракетные комплексы "Искандер" и зенитные системы С-400, сообщает svoboda.org.

Тренировка проходит в частях, дислоцированных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Ивановской, Псковской и Нижегородской областях.

В конце прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что министерство обороны России готовится к постоянному размещению в Калининградской области оперативно-тактических ракет "Искандер-М". Ожидалось, что перед постановкой "Искандеров" на боевое дежурство в начале 2018 года будут проведены тактические учения с реальными пусками ракет. В марте военнослужащие ракетных войск Западного военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области успешно запустили баллистическую ракету "Искандер-М".

После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Россия провела большое количество внезапных армейских проверок и военных учений. Страны Запада неоднократно выражали беспокойство стремлением Москвы продемонстрировать свою военную мощь на границах стран ЕС и НАТО.