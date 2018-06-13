Как устраивают детей без прописки в гимназии 4 13.06.2018, 14:30

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В некоторых учреждениях родителям будущих первоклассников говорят сразу: свободных мест нет.

Чтобы написать заявление на зачисление, нужно попасть на прием к директору. В одной из лучших гимназий Минска прием расписан до 18 июля, пишет tut.by.

В среду, в 8 утра, возле известной гимназии № 13 Минска малолюдно, никакой очереди, ажиотажа, нет и родителей со списком, в котором бы по номерам было определено, кто и когда идет в приемную комиссию. В этом году гимназия № 13 впервые набирает первоклассников и пятиклассников без экзаменов. Главный критерий — ребенок должен быть прикреплен к учреждению по регистрации. У этих детей приоритет, их зачисляют сразу же.

Остальные должны прийти на прием к директору, написать заявление на зачисление и ждать 28 августа. В этот день комиссия объявит: есть свободные места или нет, могут зачислить ребенка, который идет не по прописке, или нет. За полчаса ожидания возле гимназии № 13 никто из родителей будущих гимназистов не появился.

— А вы чего ждали? Очереди нет, никто из родителей не бьется. Вчера тоже все спокойно прошло, — объясняет один из сотрудников учреждения.

Стать первоклассником или пятиклассником гимназии № 13 шансы невелики, если нет той самой заветной прописки.

— Запись к директору расписана до 4 июля. В этом году набираем два первых класса, по прописке много детей, не думаем, что будут свободные места, — объясняют в гимназии. — В пятый класс набираем 4 параллели, но два класса по решению администрации дает СШ № 93 (в ней есть только начальные классы. — Прим.), потому что они ничьи из-за отмены экзаменов. Поэтому, считайте, набираем два класса.

Около 9 утра молодые мамы обсуждают поступление детей в гимназию № 39, которая находится в Каменной Горке.

— Мы тут дежурим с 8 утра, отвели детей в детский сад и сразу пришли, — рассказывают женщины.

Когда-то они сами окончили это учреждение, знают многих учителей, и хоть их дома в шаговой доступности от гимназии № 39, по прописке они сюда не попадают. Директор начинает принимать с 14.00, но молодые мамы волнуются. Вдруг кто-то попытается прорваться по живой очереди? Пока три женщины дежурят у крыльца, возле приемной директора собралось еще семь человек.

— Девочки, идите домой, не создавайте ажиотаж, — с улыбкой пытается переубедить родителей учитель из гимназии № 39. — Директор никого раньше назначенного времени не примет, попадут только те, кто записан.

Молодые мамы все еще сомневаются, нужно ли им покидать свой пост. Говорят, к гимназии относятся только два дома, шансы устроить сюда ребенка есть.

— По прописке к нам относится 29 детей, даже удивительно, что вчера пришло только 13. Еще 7 человек подали документы, которых не было в нашем списке с пропиской, но теперь у них регистрация есть. Всего набираем 150 детей, — объясняет мамам будущих первоклашек учитель гимназии № 39.

В спортивном зале престижной гимназии № 50, где расположилась приемная комиссия, сидит один преподаватель. На стенде к сведению родителей указано: документы принимают только у тех, кто относится к учреждению образования по регистрации.

— В этом году будет два первых класса, в каждом по 33−34 человека. Столько детей относится к нам по прописке, но могут же не все прийти. Например, один ребенок живет в США, вряд ли он будет подавать документы, в этом районе (гимназия находится на площади Победы — Прим.) многие живут за границей. О свободных местах станет известно 28 августа, пока родители могут написать заявление, — рассказывают в приемной комиссии.

Кстати, к директору гимназии № 50 на прием можно было попасть прямо сегодня вечером, а в другой столичной гимназии № 10 — только 18 июля.

Прием документов продлится до 28 августа.

Напомним, в этом году дети не сдают экзамены в пятые классы гимназий, туда перейдут ученики, которые окончили там начальную школу. В первые же классы гимназий (если они в учреждении есть) смогут идти те, кто относится к учреждению образования. На сайте минских управлений образования есть адреса домов, которые относятся к гимназиям.

Если остаются свободные места, то на них могут претендовать те дети, чьи братья и сестры уже учатся в этой гимназии, дети сотрудников учреждения образования и подавшие заявление в соответствии с очередностью.