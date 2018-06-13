Европарламент выделил Украине миллиард евро 1 13.06.2018, 14:34

Страна получит финансовую помощь двумя траншами в течение двух лет.

В Европейском парламенте (ЕП) в рамках пленарной сессии прошло голосование по третьей программе макрофинансовой помощи для Украины, предполагающей выделение 1 млрд евро, сообщает segodnya.ua.

Пакет дальнейшей макрофинансовой помощи для Украины поддержали – 527 евродепутатов, высказались против – 124, воздержались – 29.

Напомним, 9 марта Еврокомиссия официально утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.

В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро, поскольку Киев не выполнил все согласованные условия.