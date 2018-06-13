закрыть
13 июня 2018, среда, 16:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Европарламент выделил Украине миллиард евро

1
  • 13.06.2018, 14:34

Страна получит финансовую помощь двумя траншами в течение двух лет.

В Европейском парламенте (ЕП) в рамках пленарной сессии прошло голосование по третьей программе макрофинансовой помощи для Украины, предполагающей выделение 1 млрд евро, сообщает segodnya.ua.

Пакет дальнейшей макрофинансовой помощи для Украины поддержали – 527 евродепутатов, высказались против – 124, воздержались – 29.

Напомним, 9 марта Еврокомиссия официально утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.

В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро, поскольку Киев не выполнил все согласованные условия.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч