Лукашенко приглашен в Москву в компании Додона, Рахмона и Назарбаева 13 13.06.2018, 14:43

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Фото: TASS/DPA

Путин хочет видеть белорусского диктатора на открытии ЧМ-2018 по футболу.

Церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России планируют посетить главы разных государств. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.

По его словам, по случаю ЧМ-2018 по футболу в Москву прибудет Лукашенко и посетит открытие турнира 14 июня.

Кроме того, на церемонию открытия приедут президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и другие.

Подтвердить эту информацию в пресс-службе Лукашенко не удалось.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Церемония открытия чемпионата пройдет 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве перед первой игрой турнира Россия — Саудовская Аравия.