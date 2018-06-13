У известных политиков нашли «секретную» недвижимость в Дубае 1 13.06.2018, 15:09

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Опубликовано расследование OCCRP и Transparency International.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Transparency International опубликовали совместное расследование о крупных инвестициях в недвижимость в Дубае. В расследовании упомянуты политики, бизнесмены, футболисты, а также люди, ранее замеченные в связях с организованной преступностью.

В списке владельцев элитной недвижимости значится сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар и его дочь Арзу. О наличии у них собственности в Объединенных Арабских Эмиратах говорилось и ранее. Упомянуты также несколько россиян. Среди них – фигурант американского "Списка Магнитского" Владлен Степанов. В 2011 году оппозиционер Алексей Навальный обвинил его в приобретении недвижимости в Дубае на деньги, украденные из федерального бюджета России. В ответ Степанов подал в суд иск о защите чести и достоинства и отсудил у оппозиционера 100 тысяч рублей.

Инфографика, на карте отмечены объекты недвижимости в Дубае, принадлежащие семье президента Азербайджана

Кроме того, в расследовании отмечены имена предпринимателя Вадима Лялина, а также Василия Христофорова и Владимира Вагина. Оба находятся под санкциями США из-за предполагаемых связей с международной организованной преступностью. Расследователи также обнаружили недвижимость в Дубае у экс-главы НПО "Космос" Андрея Чернякова.

Комментариев от лиц, чьи имена названы в расследовании пока не поступало. Авторы расследования не утверждают, что все упомянутые инвестиции и недвижимость были приобретены на деньги, заработанные нелегально. В то же время наличие элитного имущества у политиков и чиновников должно привлечь внимание общественности и подвергнуться детальному изучению, говорится в документе. Расследователи также отмечают, что власти Объединенных Арабских Эмиратов уделяют недостаточно внимания выяснению происхождения средств, которые поступают в страну в качестве инвестиций.