Сеть удивила оптическая иллюзия с котом
- 13.06.2018, 15:14
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В видео снята наклейка, размещенная на заборе, на которой запечатлен кот.
Пользователей Сети удивила оптическая иллюзия с котом, запечатленным на фотографии. Снимок был помещен на объявление о пропаже от владельцев животного. При взгляде на изображение кажется, что животное следит за людьми, пишет korrespondent.net.
Ролик, в котором показано объявление с животным, к настоящему моменту просмотрели почти 200 тысяч человек. Люди в комментарии отметили, что фото кота "оживает" и "наблюдает" за ними.