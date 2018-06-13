Сеть удивила оптическая иллюзия с котом 13.06.2018, 15:14

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Фото: кадр из видео

В видео снята наклейка, размещенная на заборе, на которой запечатлен кот.

Пользователей Сети удивила оптическая иллюзия с котом, запечатленным на фотографии. Снимок был помещен на объявление о пропаже от владельцев животного. При взгляде на изображение кажется, что животное следит за людьми, пишет korrespondent.net.

Ролик, в котором показано объявление с животным, к настоящему моменту просмотрели почти 200 тысяч человек. Люди в комментарии отметили, что фото кота "оживает" и "наблюдает" за ними.