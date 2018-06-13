Дональд Трамп: Угрозы от КНДР больше нет, можно спать спокойно 1 13.06.2018, 15:38

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Президент США назвал переговоры в Сингапуре полезным опытом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы миру со стороны Северной Кореи больше нет. На своей странице в твиттере он также отметил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном была очень интересным опытом.

По словам Трампа, когда он занял пост президента, все ожидали, что на Корейском полуострове разразится война, а предыдущий американский лидер Барак Обама называл КНДР самой большой и опасной проблемой. Но сейчас, отметил Трамп, у Северной Кореи есть большой потенциал для будущего, и поэтому "можно спать спокойно".

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. До этого ни один северокорейский лидер не встречался с действующим президентом США. По итогам переговоров политики подписали совместную декларацию. В ней КНДР обязуется отказаться от ядерного оружия, а США пообещали приостановить военные учения с Южной Кореей.