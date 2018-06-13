Видеофакт: В Китае выловили рыбу с головой птицы 2 13.06.2018, 16:06

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Изучить феномен невозможно: рыбак вернул улов в реку.

Странную рыбу с головой голубя выловил мужчина, проживающий в городе Гайан (Китай), сообщает segodnya.ua.

В ролике, который недавно был опубликован в сети, показана лежащая на земле рыба, голова которой больше напоминает голову голубя. По всей видимости, существо является мутантом Белого амура – пресноводной рыбы семейства карповых. Однако изучить удивительный образец невозможно – мужчина отпустил рыбу в реку, пожалев ее.