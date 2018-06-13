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«Причин для недовольства много»

  • 13.06.2018, 16:17
Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

В Барановичах жители Тексера выступают против уплотнения застройки в их микрорайоне.

В Барановичах проходит общественное обсуждение проекта новых жилых домов в Тексере. Житель микрорайона Александр Кветковский считает, что новая застройка усугубит проблемы Тексера, на инфраструктуру которого ляжет большая нагрузка, пишет intex-press.by. Александр Кветковский живет в доме №10 в Тексере с 1993 года. В микрорайоне ему нравится. «Получив здесь квартиру, в придачу я получил еще и рай», – говорит он.

Год назад стало известно, что в микрорайоне собираются построить три девятиэтажных дома. Предположительно, это 216 квартир, также обустроят автомобильные стоянки, детские и спортивные площадки, появятся дополнительные места для мусорных баков. Построить дома хотят на территории войсковой части, которая несколько лет назад была передана городу Министерством обороны.

Александр, как и некоторые жильцы Тексера, планам городских властей не рад. По его мнению, новая застройка усугубит существующие проблемы жильцов Тексера.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Причин для недовольства много

Подъезд к новостройкам собираются организовать через уже существующий проезд в микрорайон Тексер – от поворота с улицы Брестской на 2-е Третьяки и до магазина «Брестского мясокомбината».

– Эта дорога, как и все остальные в Тексере, очень узкая. На ней уже сейчас сложно разъехаться. А представьте, что будет, когда здесь построят еще 216 квартир! Сегодня ведь почти в каждой семье есть машина. А по генплану видно, что это будет единственный подъезд к домам, – говорит Александр.

Расширять дорогу некуда – с одной стороны она ограничена воинской частью, с другой – небольшим сквером, магазином, автостоянкой и мини-рынком. Многие жители Боровков привозят детей на машинах в школу или детский сад, из-за чего по утрам в Тексере бывают пробки. Загруженность дорог – вот, с чем, по мнению Александра, жителям микрорайона неминуемо придется столкнуться, если новые дома построят.

Еще одна проблема, которую, по мнению Александра, усугубит новая застройка, – переполненность гимназии №5 и детского сада, которые посещают в том числе и дети из Боровков.

Дополнительная нагрузка минимум в 400 человек ляжет и на другие объекты инфраструктуры: магазины, почту, банк.

Александр считает, что новые многоэтажки принесут неудобства не только жителям Тексера, но и самим жильцам новостроек. Рядом с домами построена новая котельная, дым из трубы которой во время отопительного сезона, по мнению Александра, ветром будет относить прямиком в окна новостроек.

– Да и вид из окна там какой будет? Котельная и воинская часть? Стыдно будет даже гостей на балкон вывести, – говорит мужчина.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Что сделать вместо новостроек

Александр считает, что застройку микрорайона лучше перенести на территорию бывшей воинской части за домами №7 и №9 ближе к улице Профессиональной. Там будет проще сделать подъезды к новостройкам.

На месте, где сейчас хотят построить многоэтажки, Александр предлагает обустроить зону отдыха. Его поддерживает соседка Мария Кузьмина, которая также против застройки.

– У нас в Тексере нет ни кафе, ни спортзала. Почему здесь, например, не оборудовать фитнес-клуб, не построить поликлинику, хоть какой-то амбулаторный пункт, чтобы медсестра могла делать людям уколы. У нас ведь район пенсионеров, – говорит Мария.

Александр считает, что на месте планируемой новой застройки неплохо сделать парк. И тогда его любимый микрорайон стал бы еще лучше.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Что думают другие жители Тексера

Около двух недель назад Александр развесил в микрорайоне объявления со своим номером телефона. По нему он просит звонить всех, кто с планами городских властей по возведению новостроек Тексера не согласен. Мужчина собрал 12 подписей «против» и в ближайшие дни планирует отправить их письмом в Барановичский горисполком.

– Многие вообще не знают, что здесь будут что-то строить. Большинство из тех, кто знает, подписываться боятся – кто-то за работу переживает, кто-то просто предпочитает никуда не лезть. Есть и те, кто за новые дома. В любом случае, я считаю, что городская власть должна прислушаться к нашему мнению. Ведь жить тут нам, а не им, – говорит Александр.

Общественное обсуждение проекта застройки продлится до 18 июня.

Что говорят специалисты

В Барановичском филиале ОАО «Брестпроект» объяснили, что построить новые дома на территории бывшей воинской части за домами №7 и №9 недалеко от улицы Профессиональной не выйдет – территорию несколько лет назад выкупило частное предприятие.

Что касается узкой дороги при подъезде к новостройкам, директор дочернего унитарного коммунального предприятия по капитальному строительству «УКС г. Барановичи» Владимир Дронкин пояснил, что проектную документацию разработали согласно всем техническим условиям, которые были выданы УКСу, в том числе и городской госавтоинспекцией. Получить комментарий в ОГАИ Барановичского ГОВД, как справятся тексеровские дороги с пополнением автопарка, не удалось.

По поводу дыма от котельной в Барановичском филиале ОАО «Брестпроект» посоветовали не беспокоиться.

– Дым в окна жильцов новых домов идти не будет. Иначе бы проект застройки вообще не прошел экспертизу, – говорит Сергей Колесник, начальник Барановичского филиала ОАО «Брестпроект».


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