Стало известно, кто стал новым главным тренером сборной Испании
- 13.06.2018, 16:33
Новый рулевой сборной - знаменитый футболист.
Сборная Испании обрела нового рулевого. Им назначен в прошлом знаменитый испанский футболист Фернандо Йерро, сообщает «Прессбол».
До последнего времени Йерро занимал в сборной пост спортивного директора. Теперь он будет работать с национальной командой во время стартующего завтра в России чемпионата мира.
Сегодня в Краснодаре в 18.30 по белорусскому времени начнется пресс-конференция с участием Йерро.
Сегодняшним утром в отставку с поста главного тренера сборной Испании был отправлен Хулен Лопетеги.