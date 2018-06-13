Стало известно, кто стал новым главным тренером сборной Испании 13.06.2018, 16:33

Фернандо Йерро

Фото: Getty Images

Новый рулевой сборной - знаменитый футболист.

Сборная Испании обрела нового рулевого. Им назначен в прошлом знаменитый испанский футболист Фернандо Йерро, сообщает «Прессбол».

До последнего времени Йерро занимал в сборной пост спортивного директора. Теперь он будет работать с национальной командой во время стартующего завтра в России чемпионата мира.

Сегодня в Краснодаре в 18.30 по белорусскому времени начнется пресс-конференция с участием Йерро.

Сегодняшним утром в отставку с поста главного тренера сборной Испании был отправлен Хулен Лопетеги.