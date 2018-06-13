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Дело ректора из Горок: Фиктивно устроил зятя, а тот после развода его «сдал»

  • 13.06.2018, 16:40

За что осудили ректора сельхозакадемии.

За коррупцию осудили ректора сельхозакадемии в Горках. Павла Саскевича приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года и штрафу в размере 7350 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, Саскевич остается ректором. TUT.BY узнал подробности дела.

В 2011 году Павел Саскевич, будучи еще первым проректором БГСХА, фиктивно устроил на работу в сельхозакадемию своего зятя: сказал подчиненным оформить документы, но предупредил их, что зять будет лишь числиться лаборантом научно-исследовательской части академии.

— Зять Саскевича был индивидуальным предпринимателем и осуществлял предпринимательскую деятельность. Его обязанности лаборанта исполняли другие сотрудники академии и получали за это зарплату. Официальное трудоустройство мужчине необходимо было для того, чтобы не платить взносы в Фонд соцзащиты, — пояснила TUT.BY старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.

Лаборантом зять Саскевича «работал» с 2011 по 2014 год. Как стало известно TUT.BY, в 2014-м он развелся с дочерью ректора, между бывшими супругами начался конфликт. После очередной ссоры ее бывший супруг рассказал силовикам, что в академии он фактически не работал, а был устроен фиктивно. К тому моменту Саскевич был уже ректором БГСХА.

Во время следствия Павел Саскевич вину не признавал. Мол, думал, что экс-зять ходит на работу и исполняет свои обязанности. О том, что это не так, Саскевич якобы узнал только во время проверки.


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