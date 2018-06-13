СК: В Могилевском училище детей избивали и заставляли работать 1 13.06.2018, 16:59

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Фото: sptu2.mogilev.by

В Могилеве будут судить руководство СПТУ.

Директора Могилевского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа №2 деревообработки и двух его заместителей обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает СК Беларуси.

В конце прошлого года в училище произошло происшествие – сбежали шестеро воспитанников. После того, как их вернули, заместители директора пытались выяснить у ребят все обстоятельства. Они не нашли ничего лучшего, как избить детей и закрыть их в комнате родителей на ночь. Одному из учащихся сломали позвоночник.

Еще одного парня 2001 года рождения за нарушение правил внутреннего распорядка избивали систематически.

Должностным лицам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Им грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

Директор училища в сентябре 2016 года совершил наезд на служебном автомобиле на семилетнюю девочку.

«А в период с сентября 2016 года по март 2017 года обвиняемый систематически давал незаконные указания подчиненным ему по службе работникам и воспитанникам училища об организации и исполнении в его личных целях различных работ, в том числе с использованием служебного транспорта», – говорит официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По одной из статей директору училища грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

«Мера пресечения, примененная к обвиняемым, остается прежней – заключение под стражу», – отмечают в Следственном комитете.

Уголовное дело прокурор направил в суд.