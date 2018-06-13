Сурков сохранил свой пост в администрации Путина
- 13.06.2018, 17:18
14 мая в Кремле комментировали возможную отставку Суркова.
Владислав Сурков снова назначен помощником президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее в СМИ сообщалось, что помощник президента России Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации Владимир Путина.
14 мая в Кремле комментировали возможную отставку Суркова, а около двух недель российские издания называли предположительно новую кандидатуру на его место.