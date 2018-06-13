Как узнать, что вас не выпустят за границу 4 13.06.2018, 17:27

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В каких случаях белорус становится «невыездным».

Перед тем как собраться за границу, стоит не только купить билеты и собрать чемоданы, но и проверить, не числится ли за вами неуплата налогов либо повестка в военкомат. The Village Беларусь узнал у юриста Сергей Зикрацкого, в каких случаях белорус становится «невыездным»:

- Об этом говорится в статье 7 закона «О порядке выезда из Беларуси и въезда в Беларусь граждан Беларуси».

Список условий, при которых может быть ограничено право на выезд из страны, достаточно длинный. Вот основные пункты:

- гражданин осведомлен о государственной тайне;

- в отношении него возбуждено уголовное дело;

- гражданин не платит налоги или является должником, в отношении которого возбуждено исполнительное производство, либо является руководителем предприятия-банкрота или предприятия-должника;

- гражданин уклоняется от призыва на военную службу.

Но это не значит, что право ограничить выезд за границу используется всегда и во всех перечисленных случаях. Зачастую это зависит от инициативы конкретных органов, организаций или граждан.

Как узнать, что вам ограничен выезд за границу? Во-первых, в абсолютном большинстве случаев орган, принявший такое решение, должен сам уведомить о нем гражданина. Во-вторых, любой гражданин может самостоятельно узнать подобную информацию. Указом президента РБ № 643 от 17.12.2017 года предусмотрено ведение банка данных о гражданах, чье право на выезд из Беларуси ограничено. В соответствии с указом любой вправе получить сведения из этого банка о себе, а также об иных лицах, чьим законным представителем он является.

Для этого необходимо прийти в территориальный орган внутренних дел (в местное отделение милиции – прим.) либо посольство или консульство Беларуси за рубежом. При себе достаточно иметь паспорт (а в случае, когда нужна информация о других лицах — документы в подтверждение таких полномочий). При обращении с заявлением в органы внутренних дел информация из банка данных предоставляется в течение одного рабочего дня.

Возможность получить подобные сведения дистанционно не предусмотрена — ни онлайн, ни на основании письменного запроса. Сведения можно получить только при личной явке с паспортом.