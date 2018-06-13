В Британии пенсионерка нашла в хламе редкостную монету стоимостью $133,5 тысячи 13.06.2018, 17:45

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Пожилая женщина хотела выбросить коробку со старыми монетами, однако в последний момент решила отдать их оценщику.

В Великобритании пожилая женщина обнаружила у себя на чердаке коробку со старыми монетами. Изначально она намеревалась ее выбросить, однако после все же решила отдать их оценщику. В итоге стоимость одной из них составила 100 тысяч фунтов (133,5 тысячи долларов). Об этом пишет The Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

По информации издания, уговорили женщину оценить монеты ее внуки. Унаследовала их она от своего деда из региона Йоркшир и Хамбер на востоке страны.

Эксперты отметили, что монету вычеканили в 1644 году во времена правления Карла I. Состояние ее оценено, как очень хорошее и в скором времени она должна быть выставлена на аукцион.

Планируется, что за редкую монету удастся получить более ста тысяч фунтов.