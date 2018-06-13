Трамп: Цены на нефть непомерно высоки 1 13.06.2018, 18:01

1,266

Ответственность за сложившуюся ситуацию президент США возложил на ОПЕК.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что цены на нефть непомерно высоки, и обвинил в этом ОПЕК, передает «Голос Америки».

В течение прошлого года нефть подорожала приблизительно на шестьдесят процентов после того, как Организация стран-экспортеров нефти, а также некоторые страны-нефтепроизводители, не входящие в ОПЕК (в частности, Россия), начали уменьшать нефтедобычу с целью сократить превышение предложения над спросом.

Некоторые страны в настоящее время вновь увеличивают производство нефти. Аналитики утверждают, что перспективы нефтяного рынка на остаток 2018 года остаются неопределенными.

22-23 июня в Вене пройдет совещание ОПЕК, в ходе которого будет обсуждаться вопрос об объеме нефтедобычи.

В США повышение цен на бензин угрожает усилить факторы, сдерживающие экономический рост. В среднем по стране, в начале периода летних отпусков, когда цены на горючее растут, бензин стоит около трех долларов за галлон. Таким образом, сегодня она меньше, чем в 2008 году, в период рецессии, когда цена за галлон бензина составляла четыре доллара.

«Цены не нефть непомерно велики, и снова за этим стоит ОПЕК. Нехорошо!» – написал Трамп в «Твиттере» в среду.

В последний раз до этого он обращался к этому вопросу в апреле нынешнего года.