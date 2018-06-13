закрыть
13 июня 2018, среда, 19:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Трамп: Цены на нефть непомерно высоки

1
  • 13.06.2018, 18:01
  • 1,266

Ответственность за сложившуюся ситуацию президент США возложил на ОПЕК.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что цены на нефть непомерно высоки, и обвинил в этом ОПЕК, передает «Голос Америки».

В течение прошлого года нефть подорожала приблизительно на шестьдесят процентов после того, как Организация стран-экспортеров нефти, а также некоторые страны-нефтепроизводители, не входящие в ОПЕК (в частности, Россия), начали уменьшать нефтедобычу с целью сократить превышение предложения над спросом.

Некоторые страны в настоящее время вновь увеличивают производство нефти. Аналитики утверждают, что перспективы нефтяного рынка на остаток 2018 года остаются неопределенными.

22-23 июня в Вене пройдет совещание ОПЕК, в ходе которого будет обсуждаться вопрос об объеме нефтедобычи.

В США повышение цен на бензин угрожает усилить факторы, сдерживающие экономический рост. В среднем по стране, в начале периода летних отпусков, когда цены на горючее растут, бензин стоит около трех долларов за галлон. Таким образом, сегодня она меньше, чем в 2008 году, в период рецессии, когда цена за галлон бензина составляла четыре доллара.

«Цены не нефть непомерно велики, и снова за этим стоит ОПЕК. Нехорошо!» – написал Трамп в «Твиттере» в среду.

В последний раз до этого он обращался к этому вопросу в апреле нынешнего года.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч