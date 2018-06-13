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Павла Северинца задержали и везут в милицию

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  • 13.06.2018, 18:10
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Павел Северинец
Фото: belaruspartisan.org

Политика везут в Боровлянский отдел милиции.

Об этом написала его жена Ольга, передает «Белсат».

Телефон активиста недоступен. Ольга Северинец надеется, что его освободят через три часа, как делали раньше. У политика 14 июня процесс в 14:00 в суде Советского района за протоколы, которые на него составили во время акций протеста у ресторана «Поедем поедим».

Сегодня он также ехал в Куропаты, поскольку в ночь на 13 июня неизвестные сломали и повалили кресты, которые защитники Куропат выставили около проезда в ресторан «Поедем поедим» через защитную зону. Активисты подозревают в хулиганстве работников комплекса и собираются восстанавливать кресты.


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