Павла Северинца задержали и везут в милицию

Павла Северинца задержали и везут в милицию3
- 13.06.2018, 18:10
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Политика везут в Боровлянский отдел милиции.
Об этом написала его жена Ольга, передает «Белсат».
Телефон активиста недоступен. Ольга Северинец надеется, что его освободят через три часа, как делали раньше. У политика 14 июня процесс в 14:00 в суде Советского района за протоколы, которые на него составили во время акций протеста у ресторана «Поедем поедим».
Сегодня он также ехал в Куропаты, поскольку в ночь на 13 июня неизвестные сломали и повалили кресты, которые защитники Куропат выставили около проезда в ресторан «Поедем поедим» через защитную зону. Активисты подозревают в хулиганстве работников комплекса и собираются восстанавливать кресты.