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Минчан планируют переселять в Смолевичи

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  • 13.06.2018, 18:24
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Уже подготовлен проект соответствующего указа.

Не секрет, что в очереди на квартиру стоят многие минчане, некоторые – не один десяток лет. Государство попробовало найти выход из сложившейся ситуации.

Уже подготовлен проект указа о предоставлении дополнительной государственной поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий минчанам для строительства жилья в Смолевичах, пишет kp.by.

Это своеобразный эксперимент с Минском и Смолевичами - господдержку предложат тем столичным очередникам, которые переедут в Смолевичи на постоянное место жительства - независимо от того, имеют они право на господдержку или нет.

Таким образом чиновники пытаются простимулировать движение очередников из Минска в города-спутники.


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