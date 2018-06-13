Минчан планируют переселять в Смолевичи 3 13.06.2018, 18:24

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Уже подготовлен проект соответствующего указа.

Не секрет, что в очереди на квартиру стоят многие минчане, некоторые – не один десяток лет. Государство попробовало найти выход из сложившейся ситуации.

Уже подготовлен проект указа о предоставлении дополнительной государственной поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий минчанам для строительства жилья в Смолевичах, пишет kp.by.

Это своеобразный эксперимент с Минском и Смолевичами - господдержку предложат тем столичным очередникам, которые переедут в Смолевичи на постоянное место жительства - независимо от того, имеют они право на господдержку или нет.

Таким образом чиновники пытаются простимулировать движение очередников из Минска в города-спутники.