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Лучший форвард минского «Динамо» продлил контракт с «зубрами»

  • 13.06.2018, 18:40
Куинтон Хауден
Фото: belarushockey.com

Куинтон Хауден продлил контракт с белорусским клубом на год.

Самый результативный нападающий минского «Динамо» в минувшем сезоне Куинтон Хауден заключил с «бело-синими» новый годичный контракт, сообщает официальный сайт «зубров».

В прошлом сезоне Хауден дебютировал в Европе, и в 56 матчах за «Динамо» забросил 17 шайб и отдал 15 результативных передач, став вторым бомбардиром команды и ее лучшим снайпером. Неслучайно на Куинтона обратил внимание тренерский штаб сборной Канады, пригласивший форварда на Олимпиаду в Пхенчхан. С «Кленовыми листьями» Хауден стал бронзовым призером Игр-2018.

В голосовании болельщиков «Динамо» по итогам сезона Куинтон был безоговорочно признан лучшим нападающим клуба.


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