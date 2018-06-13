Дунули на молоко 1 Денис Лавникевич, «БелГазета»

13.06.2018, 19:00

В последние дни запредельно обострилась «молочная война», уже полтора десятилетия тянущаяся между РФ и Беларусью.

В МОСКВУ СО СВОИМ МОЛОКОМ

На прошедшей неделе белорусские чиновники разного уровня просто-таки ломанулись в Москву, наперегонки стараясь договориться со своими российскими коллегами о «молочном мире». 8 июня замминистра сельского хозяйства РБИван Смильгин провел переговоры с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Как сообщила пресс-служба российского ведомства, стороны договорились решать вопросы с «молочкой» на уровне Евразийской экономической комиссии.

«В ходе диалога принято решение совместно инициировать обращение в ЕЭК с целью разработки нормативно-правового акта и его утверждения, регламентирующего единый подход стран - членов ЕАЭС к проведению обследования предприятий соответствующих стран, желающих поставлять свою продукцию на территорию ЕАЭС», - говорится в сообщении. Проще говоря, не договорились ни о чем.

В тот же день курирующий АПК вице-премьер РБ Михаил Русый в Москве встретился со своим российским визави Алексеем Гордеевым. Перед этим Русый сказал, что проблему с поставками белорусской «молочки» в Россию он планирует решить до конца недели. «Выстроим нормальную систему взаимодействия, как и было. Какие-то вопросы всегда будут оставаться, но они должны сниматься, у нас есть для этого специальные службы», - цитирует Русого БелТА.

Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Леонид Заяц встретился со своим российским коллегой Дмитрием Патрушевым - тоже обсуждал ограничения, введенные Россельхознадзором с 6 июня на поставки белорусского молочного сырья. Белорусский министр обещал исправиться и убеждал Патрушева, что рынок РФ - целевой для многих белорусских товаров, поэтому рекомендации российской стороны будут учтены, а контроль за качеством продукции усилен. Но эта встреча окончилась ничем: Патрушев лишь поручил профильным департаментам создать рабочую группу, разобраться в ситуации и рассмотреть вопрос снятия временных ограничений при условии исправления выявленных нарушений.

Пока из всех переговорщиков чего-то заметного добился только Русый. После встречи с ним вице-премьер РФ Алексей Гордеев заявил, что найдено взаимопонимание в «молочном вопросе»: «Мы решили актуализировать «дорожную карту», которая была подписана ветслужбами обеих стран в марте этого года в отношении всех видов продукции животноводства, и подготовить к ней приложение, которое касалось бы только молочной продукции».

Также Гордеев рассказал, что на встрече обсуждались претензии к качеству белорусского молока и реэкспорту белорусской стороной «молочки» из других стран. «Но взаимопонимание установлено, теперь главное - подготовить документ и быстро его подписать. Соответственно, после этого будут открываться поставки с предприятий, которые выполняют установленные требования», - резюмировал он.

В кулуарах абсолютно все участники белорусско-российских переговоров признают: «молочный вопрос» все равно будут решать не они. Конфликт будет вынесен сперва на Совмин Союзного государства (пройдет 13 июня в Москве), а далее - на Высший госсовет (19 июня в Минске). То есть решать проблему будут лично Владимир Путин и Александр Лукашенко - так же, как 3 апреля прошлого года они на личной встрече в Санкт-Петербурге прекращали «нефтегазовую войну».

РОССИЯ ЗАКРЫВАЕТ РЫНОК

Нынешний виток «молочной войны» начался с того, что 5 апреля тогдашний российский министр сельского хозяйства Александр Ткаче дал весьма резкое интервью РИА «Новости», в котором заявил, что в ближайшие годы Россия планирует наполнить рынок молока на 90% отечественными продуктами, а далее добиться вообще полного замещения импорта. По словам Ткачева, после этого белорусским поставщикам придется искать другие рынки сбыта: «Конечно, белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком. Мы планируем в ближайшие 5-7 лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком. Белорусские поставщики сухого обезжиренного молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок».

Собственное российское молоко не находит спроса, т.к. белорусы и австралийцы предлагают более выгодные условия поставок. «Спрос на сырое молоко у российских переработчиков падает. Производители молочных продуктов не закупают сырое молоко, предпочитая использовать другое - более дешевое и не всегда качественное сырье», - досадовал в интервью российский министр.

Беларусь - крупнейший экспортер молочной продукции в Россию. По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, наша страна за последние 3 года нарастила экспорт молочной продукции в Россию на 24%, до 950,5 тыс.т; белорусская доля в импорте «молочки» в Россию - 86%. При этом с 2013г. по 2017г. российские производители увеличили производство товарного молока на 2,2 млн.т, а импорт молочной продукции сократился на 2,8 млн.т.

Пресловутый «белорусский демпинг» выражается в том, что в 2018г. Беларусь дважды снижала экспортные цены на сухое обезжиренное молоко. В марте 2018г. оно стоило RUR103,5 за кг - почти на 40% ниже, чем в январе 2017г. Как считают в Минсельхозе РФ, это стало следствием роста производства молока в Беларуси и стран Балтии.

«Мы пришли к парадоксальной ситуации: закупать сырое молоко у российских сельхозпроизводителей и варить качественный сыр переработчикам просто невыгодно. Потому что конкурировать с разного рода «сыроподобными продуктами», ввезенными в страну, невозможно, - признал Александр Ткачев. - Если ситуацию не изменить, то наши люди будут вынуждены покупать молочную продукцию сомнительного качества, а российские производители из-за снижения спроса на молоко - двигаться к банкротству... Мы за последние три года вложили в молочную отрасль RUR87 млрд., а потери производителей молока в этом году могут превысить RUR84 млрд. Нам потребуются дополнительные средства из федерального бюджета, чтобы предотвратить череду банкротств».

Последовавшая за выборами президента смена состава правительства России не повлияла на политику Минсельхоза. Белорусскую «молочку» начали открыто выдавливать с российского рынка. В основном силами Россельхознадзора, который регулярно находит в белорусском молоке то антибиотики, то нитраты, то вредоносные бактерии. Не помогло даже то, что в середине марта была подписана «дорожная карта» по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018г.

После очередной серии запретов и ограничений, 5 июня глава Минсельхозпрода РБ Леонид Заяц заявил: «В нынешнем году мы наблюдаем неадекватные действия со стороны Россельхознадзора в отношении предприятий Беларуси - решения необъективные и не обоснованные ничем… Мы ждали положительного решения Россельхознадзора, но пока так и не дождались. Это очередной протекционистский шаг. Идет выбивание с рынка».

В свою очередь, бывший белорусский премьер, а ныне член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский заявил: «Мы подписали все документы и «дорожную карту», чтобы урегулировать эту проблему. Но сегодня в связи со сменой правительства в России большая часть обязательств не выполняется, хотя Беларусь свою часть свято исполняет. И ожидает, что в ближайшее время новое отраслевое руководство тоже будет следовать этим договоренностям… Принятое российской стороной решение - это мнение одного-двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику».

ЧТО ГОВОРЯТ

Андрей АКСЁНОВ, экономист (Минск). Недовольство российских «аграрных» чиновников вызвано ощутимым доминированием белорусской «молочки» на российском рынке. Главная причина этому - шикарный PR, еще в 90-е гг. сделанный Александром Лукашенко белорусским молочным продуктам. Дескать, мы все «делаем по советским ГОСТам», у нас все натуральное и т.д. Конечно, сегодня, что в Беларуси, что в Литве, что в России - одинаковое оборудование на пищевых заводах, от одних и тех же производителей. Но миф остался. Другие причины - высокие госдотации в белорусский АПК и сохраненная в нем командно-плановая система с колхозами и совхозами, а также система госзакупок. Наконец, надо признать, что молочная отрасль Беларуси и в самом деле работает эффективнее российской.

Основная часть претензий российской стороны связана с идущим из Беларуси сухим молоком. Но ведь сама Беларусь по объемам продаж в Россию сухого обезжиренного молока занимает только 5-е место, сухого цельного молока - 8-е место. В разы большие объемы поставок идут из Австралии и Новой Зеландии, пусть и с белорусским посредничеством. Настоящая проблема российской молочной отрасли - то, что российские производители, стремясь повысить маржинальность, используют именно импортное сухое молоко. Благо, в России пока нет методики определения сухого молока в готовом продукте. Побочное следствие этого - повышенная популярность белорусских сыров и сметаны, которые сделаны пусть и не очень качественно, но из свежего цельного молока.

Петр ВАЩЕНКО, член Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ. То, что в прессе называют «молочная война», - на самом деле разумные и планомерные действия российского правительства. В Кремле всего лишь переняли стратегию поведения главы Беларуси: много говорят про союз и братство, но одновременно - о необходимости поддерживать собственных производителей и защищать национальные интересы. Понятно, что Россельхознадзор «находит» всякую гадость в белорусском молоке только тогда, когда это нужно политическому руководству. Если отмотать историю на 5 лет назад, то мы увидим, что то же самое было с украинскими продуктами, поставлявшимися в Россию, потом с молдавскими…

Примерно та же позиция у Кремля сейчас с поставками беспошлинной нефти: от белорусской стороны требуют переориентировать экспорт нефтепродуктов, выработанных из этой нефти, из портов Литвы и Латвии в порты Ленинградской области. Так Россия защищает свои интересы политические и экономические одновременно.

Денис Лавникевич, «БелГазета»