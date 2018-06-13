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Норвежские парламентарии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

  • 13.06.2018, 19:04

Ранее кандидатуру президента США выдвинула группа американских законодателей.

Два норвежских парламентария выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после состоявшейся в Сингапуре встречи Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, передает «Голос Америки».

Христиан Тибринг-Гьедде и Пер-Вилли Амундсен, принадлежащие к Партии прогресса, в среду заявили норвежскому информагентству NTB, что президент Трамп «сделал огромный и важный шаг в в сторону разоружения, мира и примирения между Северной и Южной Кореей».

Группа американских законодателей также поддерживает номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира за 2019 год.

Рассмотрение и присуждение награды происходит в Норвегии.

Кандидатуры должны быть сообщены Нобелевскому комитету до первого февраля.


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