Умом Россию не понять Илья Мильштейн, «Грани.ру»

13.06.2018, 19:20

Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Разумом Россию не поймешь. Воображением тоже не охватишь.

Значение и силу слов в дипломатии, как правило, определяет время. Должны пройти годы, а то и десятилетия, чтобы политические лидеры и народы утвердились в мысли, что обязательство соблюдать некий договор действует и отражает реальность. А то ведь бывает и по-другому. Когда словосочетание "пакт о ненападении" довольно скоро оборачивается нападением на другие страны, указанные в секретных протоколах к соглашению, и страшной войной между государствами, подписавшими пакт. Тут выясняется, что слова, содержавшиеся в договоре, имели прямо противоположный смысл. В общем, верить никому нельзя, да никто никому и не верит.

Сказанное безусловно относится и к соглашению о полной денуклеаризации Корейского полуострова, подписанному вчера руководителями США и КНДР. Особенно если глядеть на мир глазами Ким Чен Ына, что не так уж сложно, хотя и тягостно. Дональд Трамп недавно разорвал ядерную сделку с Ираном. Отозвал свою подпись под под коммюнике по итогам саммита G7. Эксцентричный миллиардер совершенно непредсказуем в своих поступках, и есть немало оснований предполагать, что президент, который придет ему на смену, объявит недействительной саму эпоху Трампа. Вместе со всеми ее разборками и склоками в рядах традиционных союзников и попытками свести дружбу с врагами.

А главное, бомба для династии Кимов была и остается единственным аргументом в дискуссиях с человечеством. Это такая скрепа, без которой небывалый его режим просто не может существовать. Отказаться от ядерного щита и позакрывать полигоны, под любые гарантии, которые гроша ломаного не стоят, - это для северокорейского вождя равносильно самоубийству. И если даже допустить, что вспыльчивый старик, предлагая Киму померяться ракетами, всерьез напугал молодого впечатлительного тирана, все равно он ни при каких условиях, ни за какие деньги не станет зачехлять свое ядерное оружие. Будет искать выход из создавшегося положения, прятать и перепрятывать бомбы в подземных шахтах, но принципами не поступится! Что вроде бы понимает и Трамп, готовый через полгодика признать свою ошибку. Или не признать, подыскав себе какое-нибудь оправдание.

Впрочем, случаются в международной политике и такие казусы, когда с семантикой можно разобраться сразу. Это касается, например, отдельных откликов, связанных с договорами, пусть и весьма сомнительными, но все равно неприятными. Вроде "Комментария Департамента информации и печати МИД России", посвященного "встрече на высшем уровне в Сингапуре".

Осмыслить данное заявление нетрудно, разобравшись с приоритетами внешней политики РФ, для которой Ким Чен Ын, при всех его ядерных закидонах, несомненный друг, а Трамп, при всей его психологической близости российскому президенту, заведомый противник. Потому поощрительные речи, обращенные к участникам саммита, все эти "приветствуем" и "позитивно оцениваем", следует оставить без внимания. Напротив, по достоинству надо оценить фразу о "прекращении провокационных действий", которая поставлена сразу после рассуждений о "неуместности проведения военных учений (Вашингтоном и Сеулом. - И.М.) в процессе переговоров". Получается, что провокациями на полуострове занимались исключительно Америка и Южная Корея, а как они с этим покончили, тотчас оппонентам удалось и встретиться, и договориться.

Ну и, конечно, "со своей стороны" мы "продолжим прилагать активные усилия по поддержанию политико-дипломатического процесса", и это звучит очень громко. Это звучит как вызов не только Трампу, который недавно посмел неблагосклонно отозваться о визите Лаврова в Пхеньян, но и товарищу Киму, подзабывшему о том, кто помогал его предкам обзавестись ядерным оружием. Обещая активно вмешиваться в мирный процесс, российские дипломаты почти не скрывают досады по поводу того, что нерешаемую проблему пытаются решить без них, испытанных миротворцев. МИД РФ уполномочен заявить, что он ревнует северокорейцев к американцам, и это заявление тоже не сулит ничего хорошего ни Трампу, ни Ким Чен Ыну.

Наконец, происходят порой в международной жизни события, которые вообще не поддаются объяснению. Произносятся слова, смысл которых не разгадаешь ни сегодня, ни завтра, никогда. Из этого ряда - другое заявление вышеуказанного департамента информации и печати, на тему американских санкций.

То есть имеются в нем и постижимые человеческим умом высказывания - к примеру, про американцев, которые "никак не угомонятся", при том что "результат... нулевой", а они все "выставляют напоказ собственную беспомощность", выставляют и выставляют... Но вот абзац, в котором врагов припечатывают к позорному столбу за то, что ввели очередные санкции "в канун наших главных национальных праздников - Дня Победы и Дня России" - это нечто поразительное. Как и заключительная фраза: "Мы это запомним".

Разумом ее не поймешь. Воображением тоже не охватишь, как ни представляй себе отдел русофобии при Госдепе, где подгадывают разные гадости к нашим торжественным датам. Остается лишь предположить, что смысла в процитированных словах нет совсем и мы наблюдаем здесь простое сотрясение воздуха. Что не может не внушать тревоги за тех людей, которые составляли данный пресс-релиз, с их смысловыми галлюцинациями, но помочь им нельзя, потому и мешать не станем. Впрочем, это с ними, несравненными нашими дипломатами, которых на понт не возьмешь, случается уже не в первый раз - пора бы нам и привыкнуть. Странно даже, что не привыкли до сих пор.

Илья Мильштейн, «Грани.ру»