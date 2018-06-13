В Беларуси стали меньше пить: завязали или по-другому посчитали? 13.06.2018, 19:25

Белорусы неожиданно переместились с первого места в мире по потреблению алкоголя на 27-е.

Каждые четыре года Всемирная организация здравоохранения публикует отчет о потреблении алкоголя в разных странах. И в отчете, который был опубликован в 2014 году, Беларусь в списке пьющих стран оказалась на печальном первом месте. По данным (они были за 2010 год), на человека приходилось аж 17,5 литра чистого алкоголя!

Неутешительным был и прогноз на 2016-й: Беларусь ставили на второе место, на первое - Литву. Однако результаты последнего отчета ВОЗ (с данными за 2016-й) поразили: Беларусь оказалась аж на 27-м месте. В год средний гражданин выпивает теперь 11,2 литра алкоголя, пишет kp.by.

Разберемся, белорусы действительно стали пить меньше, или все дело в системе подсчета?

Данные для подсчета берут в Национальном статистическом комитете (Белстате). Однако итоговые цифры разнятся: по данным Белстата, в 2016 году на человека в год приходится 8,8 литра, по данным ВОЗ - 11,2.

- Национальный статистический комитет предоставляет ВОЗ данные о потреблении только зарегистрированного алкоголя. Затем к ним прибавляется процент незарегистрированного алкоголя, - объясняет координатор программ общественного здравоохранения странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович. - Делится это все на количество населения в возрасте от 15 лет и старше.

С официальными продажами все понятно. Посчитать, сколько белорусы пьют нелегального спиртного (самогона, домашнего вина или текилы, привезенной из-за границы), очень сложно.

- Потребление незарегистрированного алкоголя нигде не фиксируется, и для его подсчета используется усредненная форма, которая определяется для конкретного региона. В отчете за 2010 год для Беларуси это было 3 литра алкоголя на человека. Но в нынешнем отчете за 2016 год этот показатель снизили до 1,5 литра. Цифру изменили после проведения в Беларуси исследования STEPS о распространенности факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний. В нем приняли участие около 6 тысяч белорусов в возрасте от 18 до 69 лет. На основе результатов этого исследования оценки ВОЗ по незарегистрированному алкоголю в Беларуси были снижены, - говорит Валентин Русович.

Но и зарегистрированного алкоголя белорусы стали пить меньше.

- Потребление зарегистрированного алкоголя снижается во всем мире, в том числе и в Беларуси. К примеру, в 2010 году это было 14,3 литров алкоголя на человека в год, а в 2016-м - 9,6 литра. Однако и этот показатель оказался выше среднего в Европейском регионе, - продолжает Валентин Русович. - В Беларуси остается высоким уровень употребления алкоголя в больших количествах, а также крепких спиртных напитков. Способствовать снижению потребления алкоголя могут ограничительные меры, рекомендованные ВОЗ: сокращение времени продаж, ужесточение контроля по продаже спиртного несовершеннолетним и так далее.

* Чистый, или абсолютный алкоголь получается, когда складывают вместе содержание алкоголя в разных напитках, которые в среднем пьют люди за год (пива, вина и т. д.).

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

«И считать начали по-другому, и пить стали меньше»

- По согласованию с ВОЗ Национальный статистический комитет пересмотрел методику определения абсолютного алкоголя на душу населения: стали считать его по населению в возрасте от 15 лет и старше, а также учитывать алкоголь, привезенный туристами из зарубежных стран, - отмечают в пресс-службе Минздрава. - Наркологической службой повсеместно проводилась работа по профилактике употребления алкоголя. За последние пять лет снизилась смертность и заболеваемость населения по причинам употребления алкоголя. А за пять месяцев 2018 года общее число пациентов с синдромом зависимости от алкоголя уменьшилось на 8,5% в сравнении с прошлым годом, на 2,4 % снизилось количество пациентов, перенесших алкогольные психозы.

Теперь самая пьющая страна в мире - Молдова

В Молдове, которая теперь на 1-м месте, выпивают 15,2 литра алкоголя на человека. Второе место у Литвы - 15 литров, а третье у Чехии - 14,4 литра.

Наши ближайшие соседи оказались в середине рейтинга: россияне выпивают 11,7 литра алкоголя в год, поляки - 11,6, украинцы - 8,6 литра.

С начала года от отравления алкоголем погибли 600 человек

- За первые пять месяцев 2018 года в Беларуси от отравления алкоголем погибли 600 человек, из них только 50 употребляли суррогаты, - рассказал начальник управления профилактики Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Олег Каразей, передает interfax.by. - По статистике на 1 июня в Беларуси совершено почти 34 тыс. преступлений, из них 6 тыс. - в состоянии алкогольного опьянения. Также в 2018 году в Беларуси уже совершено 120 убийств, причинено 300 тяжких телесных повреждений. Более 80% данных преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения. Под воздействием алкоголя совершается каждая вторая кража.