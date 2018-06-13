закрыть
13 июня 2018, среда, 19:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Беларуси стали меньше пить: завязали или по-другому посчитали?

  • 13.06.2018, 19:25

Белорусы неожиданно переместились с первого места в мире по потреблению алкоголя на 27-е.

Каждые четыре года Всемирная организация здравоохранения публикует отчет о потреблении алкоголя в разных странах. И в отчете, который был опубликован в 2014 году, Беларусь в списке пьющих стран оказалась на печальном первом месте. По данным (они были за 2010 год), на человека приходилось аж 17,5 литра чистого алкоголя!

Неутешительным был и прогноз на 2016-й: Беларусь ставили на второе место, на первое - Литву. Однако результаты последнего отчета ВОЗ (с данными за 2016-й) поразили: Беларусь оказалась аж на 27-м месте. В год средний гражданин выпивает теперь 11,2 литра алкоголя, пишет kp.by.

Разберемся, белорусы действительно стали пить меньше, или все дело в системе подсчета?

Данные для подсчета берут в Национальном статистическом комитете (Белстате). Однако итоговые цифры разнятся: по данным Белстата, в 2016 году на человека в год приходится 8,8 литра, по данным ВОЗ - 11,2.

- Национальный статистический комитет предоставляет ВОЗ данные о потреблении только зарегистрированного алкоголя. Затем к ним прибавляется процент незарегистрированного алкоголя, - объясняет координатор программ общественного здравоохранения странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович. - Делится это все на количество населения в возрасте от 15 лет и старше.

С официальными продажами все понятно. Посчитать, сколько белорусы пьют нелегального спиртного (самогона, домашнего вина или текилы, привезенной из-за границы), очень сложно.

- Потребление незарегистрированного алкоголя нигде не фиксируется, и для его подсчета используется усредненная форма, которая определяется для конкретного региона. В отчете за 2010 год для Беларуси это было 3 литра алкоголя на человека. Но в нынешнем отчете за 2016 год этот показатель снизили до 1,5 литра. Цифру изменили после проведения в Беларуси исследования STEPS о распространенности факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний. В нем приняли участие около 6 тысяч белорусов в возрасте от 18 до 69 лет. На основе результатов этого исследования оценки ВОЗ по незарегистрированному алкоголю в Беларуси были снижены, - говорит Валентин Русович.

Но и зарегистрированного алкоголя белорусы стали пить меньше.

- Потребление зарегистрированного алкоголя снижается во всем мире, в том числе и в Беларуси. К примеру, в 2010 году это было 14,3 литров алкоголя на человека в год, а в 2016-м - 9,6 литра. Однако и этот показатель оказался выше среднего в Европейском регионе, - продолжает Валентин Русович. - В Беларуси остается высоким уровень употребления алкоголя в больших количествах, а также крепких спиртных напитков. Способствовать снижению потребления алкоголя могут ограничительные меры, рекомендованные ВОЗ: сокращение времени продаж, ужесточение контроля по продаже спиртного несовершеннолетним и так далее.

* Чистый, или абсолютный алкоголь получается, когда складывают вместе содержание алкоголя в разных напитках, которые в среднем пьют люди за год (пива, вина и т. д.).

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

«И считать начали по-другому, и пить стали меньше»

- По согласованию с ВОЗ Национальный статистический комитет пересмотрел методику определения абсолютного алкоголя на душу населения: стали считать его по населению в возрасте от 15 лет и старше, а также учитывать алкоголь, привезенный туристами из зарубежных стран, - отмечают в пресс-службе Минздрава. - Наркологической службой повсеместно проводилась работа по профилактике употребления алкоголя. За последние пять лет снизилась смертность и заболеваемость населения по причинам употребления алкоголя. А за пять месяцев 2018 года общее число пациентов с синдромом зависимости от алкоголя уменьшилось на 8,5% в сравнении с прошлым годом, на 2,4 % снизилось количество пациентов, перенесших алкогольные психозы.

Теперь самая пьющая страна в мире - Молдова

В Молдове, которая теперь на 1-м месте, выпивают 15,2 литра алкоголя на человека. Второе место у Литвы - 15 литров, а третье у Чехии - 14,4 литра.

Наши ближайшие соседи оказались в середине рейтинга: россияне выпивают 11,7 литра алкоголя в год, поляки - 11,6, украинцы - 8,6 литра.

С начала года от отравления алкоголем погибли 600 человек

- За первые пять месяцев 2018 года в Беларуси от отравления алкоголем погибли 600 человек, из них только 50 употребляли суррогаты, - рассказал начальник управления профилактики Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Олег Каразей, передает interfax.by. - По статистике на 1 июня в Беларуси совершено почти 34 тыс. преступлений, из них 6 тыс. - в состоянии алкогольного опьянения. Также в 2018 году в Беларуси уже совершено 120 убийств, причинено 300 тяжких телесных повреждений. Более 80% данных преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения. Под воздействием алкоголя совершается каждая вторая кража.


популярное за неделю

Мнение

Еще раз, медленно
Еще раз, медленно Виктор Шендерович
«Недоумки»
«Недоумки» Валерий Карбалевич
Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников