Рада БНК: 3 июля в Минске пройдет Акция освобождения и солидарности 13.06.2018, 19:42

Акция освобождения и солидарности начнется в 13.00 на бульваре Толбухина.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» обращение Рады БНК.

ОБРАЩЕНИЕ РАДЫ БНК

СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Рада БНК выражает протест против незаконного преследования властями главы профсоюза РЭП, председателя социально-экономической комиссии Рады Геннадия Федынича и его соратника Игоря Комликa.

Мы считаем уголовное дело против Г. Федынича и И. Комлик местью режима за защиту ими прав трудящихся.

Мы призываем белорусскую и международную общественность к солидарности с лидерами профсоюза РЭП и другими демократическими активистами, которых белорусский режим преследует за правду и свободу.

Мы заявляем о своем намерении провести 3 июля в День освобождения Минска от нацистских захватчиков Акцию освобождения и солидарности, чтобы выразить свое уважение и солидарность с поколением, которое освободило Беларусь от гитлеризма. Также мы выразим во время этой акции солидарность с теми, кто сейчас борется за освобождение нашей страны от незаконной власти поклонника Гитлера и преследуется за свою борьбу.

Акция освобождения и солидарности начнется 3 июля в 13.00 на бульваре Толбухина возле выходов на него из метро «Парк Челюскинцев». Во время акции планируется возложение цветов к братской могиле советских солдат, погибших при освобождении Минска.

Мы приглашаем тех, кто не покорился с диктатурой, кто жаждет свободы, к участию в Акции освобождения и солидарности. Для освобождения необходима солидарность.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!

г. Минск 12 июня 2018 г.