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Президент Македонии отказался переименовывать страну

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  • 13.06.2018, 19:45
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Фото с сайта Flickr.com

Спор с Грецией из-за названия страны мешает вступлению Македонии в ЕС.

В телевизионном обращении к народу президент Македонии Георге Иванов заявил, что решение заключить с Грецией договор о названии страны является личным решением премьера Зорана Заева и министра иностранных дел Никола Димитрова. Иванов добавил, что не поставит под соглашением свою подпись, передает РБК со ссылкой на македонский портал «Курир».

По мнению президента, договоренность не соответствует Конституции Македонии и ее законам, наносит ущерб стране и является непрозрачной. Возможное будущее вступление в Евросоюз и НАТО не может быть оправданием для заключения такого договора, подчеркнул Иванов.

Иванов подчеркнул, что его позиция окончательна и что он не отступит под каким-либо давлением или угрозами. «Для Республики Македония все свято», — заявил президент.

Македония — парламентская республика, полномочия ее президента сильно ограничены. Он утверждает правительство, назначает послов за рубежом и принимает верительные грамоты, предлагает членов Конституционного суда и Совета безопасности, выдает награды.

В ст. 87 Конституции говорится, что президент несет ответственность за соблюдение Конституции, а ст. 119 Основного закона говорит о том, что международные соглашения может заключать как президент Македонии, так и правительство. Ратифицировать соглашения должен парламент страны (ст. 68). Президент обладает правом вето, уточняет Reuters.

По итогам состоявшихся переговоров премьер Греции Алексис Ципрас и Заев заявили 12 июня, что достигли соглашения о переименовании Македонии. На этом настаивала Греция после того, как бывшая югославская республика приобрела независимость. Греческие политики настаивали, что в стране есть провинция под названием Македония. Спор из-за имени не позволял Македонии вступить в ЕС, так как процесс блокировала Греция.

Ципрас и Заев договорились, что страна сменит название на Северную Македонию.


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