«Триумф бедности» в Могилеве построят за счет горожан 3 13.06.2018, 20:36

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Деньги на Триумфальную арку будут удерживать из зарплат могилевчан.

Чтобы достроить многострадальную арку в Могилеве до приезда правителей Беларуси и России, деньги будут удерживать из зарплаты, передает nb.by.

Построить триумфальную арку на въезде в Могилев в 2017 году предложили местные власти: она должна была стать подарком на 750-летие города.

Почти сразу было предложено, чтобы подарок финансировался народом: в банке открыли специальный счет по сбору средств. Всего удалось собрать 104,7 тысяч рублей, пожертвований горожан (но нужно было около 750 тысяч долларов).

Арка в проекте

Но существующих денег не хватило, строительство заморозили и подарок в виде готовой арки город на свой юбилей не получил.

Сегодня же для завершения работы избран новый ориентир: пятый форум регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве в сентябре. Посетить его якобы собираются президенты обеих стран.

Чтобы успеть в новый срок, в Могилеве объявили новый сбор средств. Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке Денис Васильков.

Фото со страницы Дениса Василькова в фейсбуке

«Последние месяцы арка стала триумфом бедности, провалов и посмешища. И это очень печально, друзья. Особенно в свете последних новостей, когда просят помочь в строительстве не самых богатых людей города, а обычных работников. И не просят, а собираются удержать деньги из зарплаты. Чего ждать от горожан в таком случае? Да плеваться все будут на эту арку. Мерзко! Вдвое противно то, что мы все разобьемся в лепешку для приезжих гостей, которые даже об этом не просили. Они даже не упомянут этот город. Эта провинциальность и желание сделать глянец по приказу — от нее тошнит. Помнить же о Могилеве будут в контексте: «А, это тот провинциальный город, где не могли достроить триумфальную арку», — возмущается Денис.

Сегодняшний вид арки.

Фото со страницы Дениса Василькова в фейсбуке

Местные жители тоже не в восторге от того, что происходит. Еще до начала строительства общественные активисты критиковали проект и предлагали потратить деньги на другие, более полезные для города вещи: например, на очистку Святого озера. Сегодня же люди вообще возмущены ситуацией.

«Строительство арки остановилось. Как я понимаю, не хватает денег на дорогую отделку. Для меня те, кто строит арки сегодня, ментально остались жить в 19 веке. К 750-летию открыть арку еще было более-менее логично: все были на эмоциональном подъеме, все же такой праздник только раз в 750 лет случается. Если бы у меня попросили деньги на ее дальнейшее строительство, я бы не дал, потому что арка не соответствует ни моим эстетическим ценностям, ни моей политики разграничения средств. Прошлый мэр вошел в историю города тем, что отстроил могилёвскую ратушу. Сегодняшнее руководство запомнится безвкусными львами, которых толкают повсюду, и вот этой аркой. К сожалению, не повезло Могилеву с людьми во власти, которые бы имели художественный вкус, у них свое понимание красоты: им хочется триумфа. В тот же момент эти люди позволяют разрушать старые дома: на днях в городе снесли здание 20 века на Ленинской, 59», — рассказал местный житель Дмитрий Дмитриев.

По мнению историков историков, в сегодняшней арке для Могилева нет никакого смысла, одна «трата денег».

«У Могилева уже была своя возможность иметь свою триумфальную арку на манер парижской. Но этой возможности мы лишились, когда те ворота разрушили в конце 1920-х годов, чтобы они не препятствовали движению», — считает историк Олег Лисовский.

На фото: Черниговская улица (сейчас проспект Пушкина) с Черниговскими воротами на ней (стояла на пересечении современных улиц Пушкина и Островского). 1918 год.

«Строя нелепую дешевую копию на окраине города, мы не приобретаем возможность иметь городскую достопримечательность. Подобные новостройки на фоне потерянной аутентичной архитектуры выглядят как издевательство. Это как украсть у человека дорогую машину, а вместо нее оставить велосипед, чтобы как-то компенсировать хозяину убыток. Чиновники хотели напустить золотой пыли в глаза, но золота им не хватило», — комментирует Лисовский.