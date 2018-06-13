закрыть
13 июня 2018, среда, 21:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Не приглашайте Путина в Вашингтон

  • 13.06.2018, 20:50
  • 1,132

И не возрождайте Большую восьмерку.

В то время как весь мир сосредоточил свое внимание на встрече президента Трампа и диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына, важно не упустить из виду весьма тревожное развитие событий, связанное с катастрофическим саммитом Большой восьмерки, который состоялся в конце прошлой недели, пишет Дэвид Крамер в статье для The American Interest (перевод - inosmi.ru).

В пятницу, в то же утро, когда президент Дональд Трамп пригласил Россию вернуться в Большую восьмерку, СМИ сообщили, что за день до этого российские воздушные налеты стали причиной гибели десятков людей в контролируемой повстанцами сирийской деревне. Кажется, практически ничто из того, что делает российский лидер Владимир Путин — ни убийство гражданского населения в Сирии, ни отравление русских, живущих за границей (из последнего — случай Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании), ни убийство украинцев в собственной стране, ни вмешательство в иностранные выборы — ничто не помешает Трампу обращаться с Путиным лучше, чем с традиционными союзниками Америки (спросите об этом Джастина Трюдо).

«На этом саммите должна была быть Россия, — сказал Трамп. — Почему мы проводим саммит в отсутствие России? И я бы рекомендовал… это решать им, но России следует присутствовать на саммите, она должна быть его частью. Знаете, нравится вам это или нет, и, возможно, это политически некорректно, но мы должны заботиться о целом мире, а Большая семерка… которая обычно была Большой восьмеркой… вышвырнула Россию. Ей следует позволить России вернуться, потому что Россия нужна нам за столом переговоров».

Рекомендация Трампа, сделанная им, похоже, спонтанно на подъезде к Белому дому, но затем вновь повторенная на саммите Большой семерки в субботу, была отвергнута большинством его коллег по Семерке. Однако новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) заявил, что согласен с Трампом, продемонстрировав тем самым раскол в группе. Путин, должно быть, счастлив видеть, как лидер свободного мира сеет разногласия в демократических рядах.

И сторонники Трампа, и те, кто его критикует, подобно автору этой статьи, утверждают, что его администрация вообще-то довольно хорошо справляется с угрозой, исходящей от Путина. В январе 2017 года все сначала испугались, что Белый дом вот-вот отменит санкции против московского режима, но их все-таки оставили и даже ужесточили благодаря значительному давлению со стороны Конгресса. Администрация одобрила продажу и транспортировку смертоносной оборонительной военной помощи Украине и Грузии, чтобы помочь этим странам защититься от дальнейшей российской агрессии, в чем им отказывала администрация Обамы.

Соединенные Штаты, наряду со своими союзниками по НАТО, усилили военное присутствие в трех странах Балтии и в Польше. Сотрудники администрации, постоянный представитель США в ООН Никки Хейли (Nikki Haley), госсекретарь Майк Помпео (Mike Pompeo) и министр обороны Джеймс Мэттис (Jim Mattis), а также вице-президент Пенс, высказывали резкую и справедливую критику в связи с поведением Путина. Создавалось ощущение, что жесткая политика проводится без ведома Трампа.

Но есть ведь и сам Трамп. Начиная с президентской кампании и до настоящего времени Трамп упорно отказывался критиковать действия Путина или даже признать, что Россия вмешалась в выборы в 2016 году. Его неизменная решимость попытаться наладить хорошие отношения между Москвой и Вашингтоном постоянно подразумевала, что жесткая линия администрации может быть в любой момент отменена одним-единственным твитом, спонтанным комментарием или открытым приглашением Путину.

Когда, вопреки рекомендациям своего персонала, в марте Трамп поздравил Путина с переизбранием, он еще и пригласил его в Белый дом, как сообщает пресса. Подобный визит Путина в Вашингтон нарушил бы единый фронт Запада против ужасающего поведения Путина. Это также снова вызвало бы вопрос, что именно мотивирует Трампа занимать такую мягкую позицию по отношению к Путину.

В 2014 году его выставили из Большой восьмерки за незаконную аннексию Крыма и продолжающуюся до сих пор агрессию против Украины, но Путин так и не выполнил требования соглашения о прекращении огня, заключенного, чтобы решить этот кризис. Он начал масштабное вмешательство в выборы США и других стран, поручил российским троллям вмешиваться в проблемные вопросы Запада через социальные сети и начал подавлять права человека в России самым жестоким образом после распада Советского Союза. Путин не сделал ничего — повторяю, ничего, — чтобы обеспечить себе более мягкое отношение Запада, и он остается серьезной угрозой для наших стран.

В интервью, показанном в субботу российским государственным телеканалом, Путин выразил готовность встретиться со своим американским коллегой. «Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании, — сказал Путин. — Одно из обещаний — улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке».

Как и следовало ожидать, призыв Трампа вернуться к Большой восьмерке вызвал сильную негативную реакцию у нескольких видных республиканцев в Конгрессе. В случае если Трамп продолжит эту линию, пригласив Путина в Белый дом, всем его советникам, включая советника по национальной безопасности Джона Болтона (John Bolton), госсекретаря Помпео, министра обороны Мэттиса и других, считающих, что этот шаг станет большой ошибкой и отступлением от принципов США, придется подать в отставку.


популярное за неделю

Мнение

Еще раз, медленно
Еще раз, медленно Виктор Шендерович
Ценники свободы
Ценники свободы Илья Мильштейн
Последняя остановка на Шелковом пути
Последняя остановка на Шелковом пути Ирина Халип
Последний день Помпеи
Последний день Помпеи Валерий Карбалевич