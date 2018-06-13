Не приглашайте Путина в Вашингтон 13.06.2018, 20:50

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И не возрождайте Большую восьмерку.

В то время как весь мир сосредоточил свое внимание на встрече президента Трампа и диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына, важно не упустить из виду весьма тревожное развитие событий, связанное с катастрофическим саммитом Большой восьмерки, который состоялся в конце прошлой недели, пишет Дэвид Крамер в статье для The American Interest (перевод - inosmi.ru).

В пятницу, в то же утро, когда президент Дональд Трамп пригласил Россию вернуться в Большую восьмерку, СМИ сообщили, что за день до этого российские воздушные налеты стали причиной гибели десятков людей в контролируемой повстанцами сирийской деревне. Кажется, практически ничто из того, что делает российский лидер Владимир Путин — ни убийство гражданского населения в Сирии, ни отравление русских, живущих за границей (из последнего — случай Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании), ни убийство украинцев в собственной стране, ни вмешательство в иностранные выборы — ничто не помешает Трампу обращаться с Путиным лучше, чем с традиционными союзниками Америки (спросите об этом Джастина Трюдо).

«На этом саммите должна была быть Россия, — сказал Трамп. — Почему мы проводим саммит в отсутствие России? И я бы рекомендовал… это решать им, но России следует присутствовать на саммите, она должна быть его частью. Знаете, нравится вам это или нет, и, возможно, это политически некорректно, но мы должны заботиться о целом мире, а Большая семерка… которая обычно была Большой восьмеркой… вышвырнула Россию. Ей следует позволить России вернуться, потому что Россия нужна нам за столом переговоров».

Рекомендация Трампа, сделанная им, похоже, спонтанно на подъезде к Белому дому, но затем вновь повторенная на саммите Большой семерки в субботу, была отвергнута большинством его коллег по Семерке. Однако новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) заявил, что согласен с Трампом, продемонстрировав тем самым раскол в группе. Путин, должно быть, счастлив видеть, как лидер свободного мира сеет разногласия в демократических рядах.

И сторонники Трампа, и те, кто его критикует, подобно автору этой статьи, утверждают, что его администрация вообще-то довольно хорошо справляется с угрозой, исходящей от Путина. В январе 2017 года все сначала испугались, что Белый дом вот-вот отменит санкции против московского режима, но их все-таки оставили и даже ужесточили благодаря значительному давлению со стороны Конгресса. Администрация одобрила продажу и транспортировку смертоносной оборонительной военной помощи Украине и Грузии, чтобы помочь этим странам защититься от дальнейшей российской агрессии, в чем им отказывала администрация Обамы.

Соединенные Штаты, наряду со своими союзниками по НАТО, усилили военное присутствие в трех странах Балтии и в Польше. Сотрудники администрации, постоянный представитель США в ООН Никки Хейли (Nikki Haley), госсекретарь Майк Помпео (Mike Pompeo) и министр обороны Джеймс Мэттис (Jim Mattis), а также вице-президент Пенс, высказывали резкую и справедливую критику в связи с поведением Путина. Создавалось ощущение, что жесткая политика проводится без ведома Трампа.

Но есть ведь и сам Трамп. Начиная с президентской кампании и до настоящего времени Трамп упорно отказывался критиковать действия Путина или даже признать, что Россия вмешалась в выборы в 2016 году. Его неизменная решимость попытаться наладить хорошие отношения между Москвой и Вашингтоном постоянно подразумевала, что жесткая линия администрации может быть в любой момент отменена одним-единственным твитом, спонтанным комментарием или открытым приглашением Путину.

Когда, вопреки рекомендациям своего персонала, в марте Трамп поздравил Путина с переизбранием, он еще и пригласил его в Белый дом, как сообщает пресса. Подобный визит Путина в Вашингтон нарушил бы единый фронт Запада против ужасающего поведения Путина. Это также снова вызвало бы вопрос, что именно мотивирует Трампа занимать такую мягкую позицию по отношению к Путину.

В 2014 году его выставили из Большой восьмерки за незаконную аннексию Крыма и продолжающуюся до сих пор агрессию против Украины, но Путин так и не выполнил требования соглашения о прекращении огня, заключенного, чтобы решить этот кризис. Он начал масштабное вмешательство в выборы США и других стран, поручил российским троллям вмешиваться в проблемные вопросы Запада через социальные сети и начал подавлять права человека в России самым жестоким образом после распада Советского Союза. Путин не сделал ничего — повторяю, ничего, — чтобы обеспечить себе более мягкое отношение Запада, и он остается серьезной угрозой для наших стран.

В интервью, показанном в субботу российским государственным телеканалом, Путин выразил готовность встретиться со своим американским коллегой. «Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании, — сказал Путин. — Одно из обещаний — улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке».

Как и следовало ожидать, призыв Трампа вернуться к Большой восьмерке вызвал сильную негативную реакцию у нескольких видных республиканцев в Конгрессе. В случае если Трамп продолжит эту линию, пригласив Путина в Белый дом, всем его советникам, включая советника по национальной безопасности Джона Болтона (John Bolton), госсекретаря Помпео, министра обороны Мэттиса и других, считающих, что этот шаг станет большой ошибкой и отступлением от принципов США, придется подать в отставку.