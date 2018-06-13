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БАТЭ одержал первую победу под руководством Алексея Баги

  • 13.06.2018, 21:03
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

БАТЭ победил «Гомель» со счетом 3:0.

БАТЭ одержал первую победу под руководством Алексея Баги, недавно начавшего исполнять обязанности главного тренера (вместо Олега Дулуба, которого отправили в отставку).

Произошло это 13 июня на "Борисов-Арене" в матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге, передает euroradio.fm.

В присутствии 6 тысяч болельщиков БАТЭ разгромил "Гомель" — 3:0. Голы на счету Александара Филиповича (28-я минута), Игоря Стасевича (39-я) и Мирко Иванича (68-я).

Напомним результаты других матчей 11-го тура, прошедших в последние дни: "Смолевичи" — "Городея" — 2: 0, "Луч" — "Неман" — 1:2, "Слуцк" — "Днепр" — 5:0, "Минск" — "Ислочь" — 0:1, "Витебск" — "Торпедо-Минск" — 2:0, "Шахтер" — "Торпедо-БелАЗ" — 1:0. Поздно вечером закончится поединок брестского и минского "Динамо", который начнется в 20:45. В прямом эфире его покажет телеканал "Беларусь 5".

У БАТЭ стало 28 очков, у минских динамовцев 23 и матч в запасе.


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